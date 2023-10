Ulice u hřbitova v obležení aut, fronty na věnce a dušičkové vazby v květinářství u hlavní brány. Přerovský hřbitov zažil o víkendu nápor dušičkových návštěvníků, kteří na místo posledního odpočinku proudili nepřetržitě celou sobotu a neděli.

Hřbitov v Přerově, Dušičky | Video: Petra Poláková - Uvírová

Strážníci už řešili také první případ krádeže výzdoby hrobů, na kterou upozornila všímavá svědkyně. Zloděje dopadli a vyfasoval pokutu 10 tisíc korun.

„Svědkyně nám oznámila, že po hřbitově chodí muž a bere z náhrobků různé věci. Hned z několika hrobů zmizely sušené květiny, živé květy, různé ozdoby a dekorace. Hlídka, která dorazila na místo bezprostředně po oznámení, pachatele dopadla i s kradenými věcmi. Dostal pokutu v maximální možné výši, která je 10 tisíc korun,“ shrnul zástupce ředitele Městské policie v Přerově Miroslav Komínek.

Poberta pak pod dohledem strážců zákona věci postupně vrátil na hrobová místa, odkud zmizely. Protože strážníci u muže spolu s kradeným sortimentem objevili také aranžovací hmotu, bylo zřejmé, že se odcizené dekorace chystal použít na vlastní výrobky, které pak hodlal prodat. „Naštěstí se jednalo pouze o ojedinělý případ krádeže,“ doplnil Komínek.

Hlídky strážníků budou hřbitov procházet až do Památky zesnulých. „Až do Dušiček provádíme nepřetržitý dohled a strážníci budou místo posledního odpočinku monitorovat i ve večerních hodinách. Hlídková činnost je na hřbitov nasměrována i po Dušičkách,“ řekl Komínek.

Přestože se řidičům, kteří přijeli o víkendu na Dušičky, naskytl obvyklý pohled na auty přecpané ulice v okolí hřbitova, strážníci řešili chaos v parkování pouze domluvou. „Neřešíme to represivně, protože se řidiči nezdržují moc dlouho a dochází k samoregulaci. Zatím nemáme hlášenou žádnou kalamitní situaci,“ podotkl Komínek.

Nápor zažilo uplynulý víkend také květinářství u hřbitova, které vzali dušičkoví návštěvníci doslova útokem. „Největší zájem byl o lesní vazby, menší šiškové věnce a samozřejmě také svíčky. Rychle se prodaly i menší květináče s chryzantémami, ale na odbyt šly také květinové koule a řezané kytky do váz. Zásoby doplňujeme každý den, takže zboží je v těch nejvytíženějších dnech dostatek,“ přiblížila Romana Macháčková z Pohřební služby. Květinářství u hřbitova má až do Památky zesnulých otevřeno denně do 17.30 hodin.

K hrobům slavných zavede tabule u vstupní brány

Na Městském hřbitově v Přerově je pochována celá řada známých osobností - slavné prvorepublikové rodiny, továrníci, umělci i odbojáři. Plán hřbitova s vyznačením jejich hrobů najdou lidé hned u vstupu.

Cedulka s označením „čestný hrob“ je na místě posledního odpočinku řady významných osobností - například komeniologa Františka Slaměníka, profesora gymnázia Ferdinanda Vaňka, továrníka Karla Zejdy, básnířky Jiřiny Haukové, malíře Augustina Mervarta, sochaře Josefa Bajáka nebo spisovatelky Amálie Vrbové, píšící pod pseudonymem Jiří Sumín. Označeny jsou i významné hrobky - například Psotova.

Přerované mohou zavzpomínat i u čestných hrobů slavných, které znali osobně - ať už to byl zpěvák Pavel Novák, přemožitel kanálu La Manche a otužilec František Venclovský nebo mistr světa ve hře na foukací harmoniku Lubomír Pleva.