„Walter Phishbacher je mým dlouholetým spoluhráčem, a protože žije v New Yorku, občas si sem pozve nějaké umělce z Ameriky, aby vystoupili u nás. A to je vlastně ten příběh. S Lauren jsme se dali dohromady už loni, kdy jsme uspořádali šňůru asi šesti koncertů. Protože se jí tady líbilo a nám se líbilo si s ní zahrát, rozhodli jsme se to zopakovat i letos. Pořadatelé byli spokojeni, takže se nám podařilo zorganizovat asi třicet koncertů – začali jsme Německu, potom se přesunuli do Čech, teď jsme na Moravě a včera jsme byli i v Polsku. Ke konci září se zase vracíme do Německa a Rakouska,“ řek konstrabasista Petr Dvorský.