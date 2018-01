VIDEO: Přerované se ohňostroje přece jen dočkali, na Tři krále

Pozdě, ale přece! Po nevydařeném ohňostroji na Nový rok se v sobotu Přerované dočkali toho „tříkrálového“.

Velkolepou jedenáctiminutovou podívanou si po šesté večer z prostranství u majáku nenechaly ujít tisíce lidí, kteří ze světelné show odcházeli s nadšením.



Spokojenost neskrýval ani strůjce ohňostroje Pavel Novák.

„Všechno se povedlo, jsem šťastný. To, co dnes Přerované viděli, měli vidět i minulý týden. Nic jsme nezměnili. Dodnes ale bohužel nevíme, co chybu způsobilo,“ konstatoval a zároveň poděkoval všem, kteří byli k „novoročnímu“ ohňostroji shovívaví.

„Je mi líto těch, kteří pranýřují a nic o tom nevědí,“ uzavřel ohněstrůjce.