Řidiči projíždějící průpichem od nádraží směrem k pekárně tu situaci dobře znají. Po komfortní jízdě po nové silnici se zadrhnou u garáží za hypermarketem Albert, a když se na úzké a rozbité silnici snaží vyhnout dva kamiony, neproběhne tudy ani myš.

Provoz na silnici od nádraží k pekárně, Přerov | Video: Petra Poláková - Uvírová

Z velkorysého projektu jihozápadního obchvatu za 820 milionů korun, který řešil dopravu v této části Přerova a počítal i s rozšířením Mádrova podjezdu, ale nakonec sejde. Město muselo udělat kompromis a přistoupit na levnější variantu.

Projekt jihozápadního obchvatu řeší poslední část průpichu, a to v místech od hypermarketu Albert po okružní křižovatku u pekárny.

„Podle současného scénáře včetně rozšíření Mádrova podjezdu by přišla stavba na 820 milionů korun, což nesplňuje kritéria hodnocení Státního fondu dopravní infrastruktury (SFDI). Znamenalo by to, že bychom si vůbec nesáhli na dotaci a museli bychom akci plně hradit ze zdrojů kraje a města, což je nereálné,“ vysvětlil náměstek olomouckého hejtmana pro dopravu Michal Zácha (ODS).

Tradiční chovatelská výstava v Přerově představí na tři tisíce exponátů

Výsledkem náročných jednání, která probíhala v minulých měsících, bylo navržené levnější řešení. „Kdybychom trvali na velkém projektu, který už byl před vydáním územního rozhodnutí, znamenalo by to značnou nejistotu. Druhou možností pak bylo projekt zlevnit. Zvítězil zdravý selský rozum a přeprojektovali jsme to,“ řekl. Stavba vyjde výrazně levněji - na 180 milionů korun.

„Podle sdělení Státního fondu dopravní infrastruktury a úředníků máme bez problémů možnost sáhnout si na dotaci, která by významně pomohla městu i kraji,“ zmínil Zácha.

Nedělní party v Přerově pro seniory v měšťáku oživí nová kapela

Zatímco původní varianta počítala i s rozšířením Mádrova podjezdu, nové řešení je jiné. „Zahrnuje rozšíření Tovární ulice s tím, že hlavní trasa kolem marketu Albert včetně úpravy velkého kruhového objezdu u pekárny zůstane s drobnými změnami stejná jako v původním projektu,“ nastínil náměstek přerovského primátora pro dopravu Tomáš Navrátil (ANO).

Projektant ale vynechal rozšíření Mádrova podjezdu. „Zástupci města a kraje se s projektantem dohodli na tom, že bude do projektu zařazeno i páté rameno okružní křižovatky u pekárny, které do budoucna umožní napojení Mádrova podjezdu a rozšíření komunikace až na ulici Tovačovskou,“ popsal Navrátil.

Plamen se neptá, líčí náročnou misi v Řecku přerovští hasiči

Po dokončení dálnice D1 se stane Tovačovská ulice dálničním přivaděčem s velkým dopravním zatížením. „Proto jsme chtěli zachovat původní rozsah projektu, nicméně s ohledem na finanční politiku jsme od toho nakonec ustoupili,“ uvedl.

Přerovští zastupitelé levnější variantu jihovýchodního obchvatu na svém zasedání minulý týden posvětili a v pondělí ji budou schvalovat krajští zastupitelé.

Opozice ale na jednání zastupitelstva v Přerově minulý týden kritizovala, že z projektu rozšíření Mádrova podjezdu vypadlo.

Jan Saudek přijede do Přerova na derniéru své výstavy. Ta pokořila rekord

„Pořád je to dost nabobtnalé a především se tím neřeší nejslabší bod celé myšlenky jihozápadního obchvatu, a tím je Mádrův podjezd. Proč tady nemáme variantu pouze rozšíření Mádrova podjezdu?,“ ptal se zastupitel Jan Horký (Společně pro Přerov).

Podle náměstka pro dopravu Navrátila je ale prioritou rozšíření komunikace Tovární, aby byl provoz plynulejší. „Měli bychom sice vyřešený Mádrův podjezd za stovky milionů korun, ale odnikud nikam, auta by dál jezdila po rozbité Tovární ulici. Máme tady tedy toho pomyslného vrabce v hrsti a holub nám asi někde uletěl,“ reagoval Navrátil.