VIDEO/FOTOGALERIE/ Na bochořském letišti nouzově přistává vrtulník, který cestuje s pasažéry z Ostravy do Brna. Na palubě letounu se odehrává drama - dva ozbrojení pachatelé spoutali cestující a berou si pilota jako rukojmí. Chtějí se zmocnit jiného letounu a vycestovat mimo území Evropské unie. Takový byl scénář úterního cvičení složek Integrovaného záchranného systému.

Cvičení, letiště v Bochoři | Video: Petra Poláková - Uvírová

Do náročného cvičení, které mělo prověřit součinnost všech složek, se zapojili prvosledové hlídky policie, pyrotechnici a Útvar rychlého nasazení, ale také hasiči, záchranka a správce letiště, kterým je státní podnik LOM Praha.

„Cvičení je plánované dlouho dopředu, nemá tedy žádnou souvislost s aktuální politickou situací a tím, co se děje na Ukrajině nebo v Izraeli. V součinnosti se státním podnikem LOM Praha máme vytvořený krizový plán pro podobné případy. Je potřeba tento plán procvičit a zjistit, zda papírová podoba odpovídá realitě. Abychom věděli, jestli plány upravit, nebo je nechat v podobě, v jaké jsou,“ vysvětlil šéf přerovské policie Martin Crha.

Akční zásah začal v úterý ráno nouzovým přistáním vrtulníku. „V průběhu letu z Ostravy do Brna přistálo na letišti aerotaxi a toto nouzové přistání uvedlo do pohotovosti další složky - správce letiště LOM Praha a vojenskou hasičskou jednotku, která dorazila na místo. Po průzkumu letounu zjistila, že se v kabině vrtulníku nacházejí spoutané osoby. Do kabiny se dostali dva muži a drží pilota jako rukojmí,“ vylíčil.

První z pachatelů zamířil i s pilotem k řídící věži a zabarikádoval se tam, aby zjistil, jestli je na letišti vhodný prostředek pro další cestu. „Druhý směřoval do skladu pohonných hmot, aby sehnal palivo do letadla, kterým by mohli únosci vycestovat,“ dodal.

Přímo na „place“ si všechny složky, které se do cvičení zapojily, vyzkoušely různé typy zásahů. „Pro policii je důležitá koordinace sil a prostředků. Vyzkouší si tedy útok aktivního střelce, zásah pyrotechnické služby i krizové vyjednávání,“ shrnul.

Prvotní informace o nouzovém přistání letounu se změnila v přepadení ozbrojenými pachateli, takže se změnila i taktika.

„Vojenská hasičská jednotka, která přijela na místo jako první a transportovala na bezpečné místo pasažéry letadla, předala informaci na řídící věž a následně se rozběhl proces oznámení na další složky Integrovaného záchranného systému. Informace o tom, že jsou zde ozbrojení pachatelé, prošla z řídící věže na 112 a dostala se ke všem složkám Integrovaného záchranného systému,“ popsal ředitel přerovských hasičů Miroslav Čoček.

„Mezi policií a hasiči proběhla informace o tom, že prostor není bezpečný, protože se na letišti nachází nástražný výbušný systém. Informace o nástražném systému pak uvedla do pohotovosti tým policejních pyrotechniků,“ řekl Čoček.

Na opačné straně letiště probíhá v přímém přenosu vyjednávání s únoscem, který na věži drží jako rukojmí pilota letounu. Dlouhé vyjednávání ale nikam nevede a únosce si diktuje nesmyslné požadavky. Zadrženého pilota navíc postřelí, takže dojde ke zranění. Do akce vyráží policejní Útvar rychlého nasazení pro boj s terorismem.

„Pokud vyjednávání nebude nikam směřovat a únosce začne ohrožovat rukojmí, nebo proti němu použije zbraň, může být vydán pokyn k zákroku,“ nastínil postup David Neradil z přerovské policie. Tento scénář ale nenastal.

„Pachatel svolil, že může být pilot ošetřený, protože utrpěl zranění hlavy a dolní končetiny - na místo tedy byli vysláni policejní medici, kteří provedli jeho prvotní ošetření. Následně provedl zákrok speciální útvar policie, který pachatele zadržel. Neutrpěl újmu na zdraví a byl předán záchrance,“ shrnul Martin Crha. Druhého pachatele, který aktivně útočil na policisty s pomocí střelné zbraně, museli policisté zneškodnit.