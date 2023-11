„Pokud nám sníží PHmax, nebudeme moci žáky dělit na skupiny, ať už pro výuku cizích jazyků, nebo třeba nadané děti. V osmých a devátých třídách, které se chystají na přijímací zkoušky, rozdělujeme výuku češtiny a matematiky na půl. Na to bychom už ale neměli prostor a žáci by se neučili ve skupině po patnácti, ale po třiceti. Také výuka cizích jazyků by probíhala ve větším počtu žáku, což je podle mě krok zpět,“ vysvětluje Burianová.

„Škola je zavřená, protože se ke stávce přidali téměř všichni a provoz by z organizačních důvodů nebylo možné zajistit. Napsali jsme rodičům i vysvětlení, proč jsme se ke stávce připojili. Šetřit na školství je velmi krátkozraké a s tím, co se chystá, nemůžeme souhlasit, protože se to dotýká vzdělávání dětí,“ popisuje ředitelka ZŠ Trávník v Přerově Kamila Burianová.

Ne všichni rodiče a prarodiče dětí ale považují za způsob protestu za šťastný. „Myslím si, že si vzali děti jako rukojmí. Vím, že je to oprávněné, protože naše vláda je, jaká je. Děti jsou ale rukojmí a rodiče, kdyby neměli babičky, tak je můžou pověsit do průvanu. Naštěstí tyto děti hrají hokej, mají trenéry a teď jdou na zimní stadion. Až do čtvrt na jednu mají trénink. Jinak by byly v družině,“ netají se svým názorem na věc babička jednoho z žáků.

Protest podpořily i další základní školy - J. A. Komenského v Předmostí, B. Němcové a U Tenisu. Nestávkovaly pouze tři - Za mlýnem, Svisle a Velká Dlážka. „Fungujeme v omezeném režimu, protože čtyři třídy jedou na divadelní představení do Olomouce. Pro několik žáků zajišťujeme školní družinu, většina jde ale z autobusu rovnou domů. Stávkuje 61 pedagogů, což je drtivá většina,“ shrnuje ředitel ZŠ U Tenisu Michal Pospíšil.

S negativní odezvou rodičů se podle svých slov nesetkal. „Dostali jsme jen jeden e-mail od tatínka, který sepsal na naši podporu petici, adresovanou vládě. Rodiče tedy důvodům stávky rozumí. Pedagogové stávkují ze solidarity vůči nepedagogům. Nejhůře jsou na tom jídelny, které už teď zápasí s nedostatkem personálu. Když není v provozu jídelna, jsou všechny školy ztracené,“ míní ředitel.

Stávku podporují, ale nestávkují

Školní jídelna Kouřílkova se k protestu připojila pouze symbolicky, obědy v pondělí normálně vařila.

„Stávku plně podporujeme, ale sami nestávkujeme, protože zajišťujeme v Domově mládeže ubytování pro studenty různých středních škol - a ti by neměli v neděli kam přijet. Jídelna zase zajišťuje stravu pro mnoho žáků a také cizí strávníky, takže jsme nechtěli, aby přišli o možnost oběda. Symbolicky ale stávku podporujeme a souhlasíme s tím, proč byla vyhlášena,“ shrnuje Pavla Šatánková, zástupkyně ředitele pro výchovu mimo vyučování a jídelnu na Střední škole technické Kouřílkova v Přerově.

Protest podporuje i jídelna. „Už delší dobu máme problém sehnat kuchařky a s tím, jak se situace vyvíjí, je to čím dál těžší. Denně vaříme přes osm set obědů a k tomu zajišťujeme celodenní stravování, což je asi tisícovka jídel. Máme hodně práce, je to dřina a určitě by se nám posily hodily,“ doplňuje vedoucí jídelny Hana Pospíšilová.

Zařízení školního stravování v Kratochvílově ulici v Přerově v pondělí do stávky vstoupilo a jídelna byla mimo provoz. Školy, ve kterých se normálně učilo a potřebovaly zajistit oběd, tedy musely improvizovat. Například Gymnázium Jakuba Škody zajistilo pro studenty řízek s chlebem v bistru Kunovský.

O výdeji obědů informoval studenty školní rozhlas a žáci si pro jídlo přišli na chodbu, kde převzali balíček s řízkem a chlebem proti podpisu. Samotné gymnázium se ke stávce nepřipojilo a ředitel Jan Raška vysvětluje, proč.

Pro a proti

„Na škole probíhá běžná výuka a nikdo z vyučujících nestávkuje. Podle mě je důležité o věcech jednat. Protože jsem místopředsedou celorepublikové Asociace ředitelů gymnázií, vždy jsme dostali možnost reagovat na konkrétní návrhy úsporných opatření. Napsali jsme své připomínky a předložili návrhy pro úpravy vyhlášek, což se týkalo i úpravy diskutovaného PHmaxu. Řekli jsme, že patnáct procent je vysoké číslo a navrhli úpravy, které vedly k šesti procentům. Výsledek je pět procent. Považuji to za úspěšné řešení v době, kdy je potřeba konsolidovat finance. Spousta peněz se vynaložila na inkluzi, jejíž efektivnost je polemická. Navrhl jsem proto výraznou revizi přístupu k inkluzi - a to budou významné finanční toky, které se mohou do školství zase vrátit,“ líčí ředitel Jan Raška.

Na Gymnáziu Jana Blahoslava a Střední pedagogické škole v Přerově se ke stávce připojilo 26 pedagogů ze 72. Žáci do školy šli, ale měli upravený rozvrh.

„Pokud by se realizovala opatření ministerstva, tak kvalita vzdělávání půjde dolů. Nebudeme moci plnit rámcový vzdělávací program. Posíláme studentky pedagogické školy na praxe do školek a nemůžeme poslat do jedné školky celou třídu. Šest až osm pedagogů by muselo ze školy odejít,“ zmiňuje konkrétní dopady ředitelka Romana Studýnková.

Ke stávce se připojily také Střední průmyslová škola, Střední zemědělská škola a symbolicky ji podpořila i Obchodní akademie v Přerově. Stávkovaly i mateřinky.

„Ze dvaceti pracovišť mateřinek se zapojilo šest - U Tenisu, v Henčlově, MŠ Radost, Pod Skalkou, ve Vinarech a v Čekyni. Víme, že některé si objednaly oběd od jiného dodavatele, nebo nakoupily již hotové jídlo studené kuchyně,“ doplňuje Romana Pospíšilová, vedoucí odboru sociálních věcí a školství přerovského magistrátu.