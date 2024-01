Po přeložce silnice mezi Přerovem a Bochoří začala v pondělí po deváté hodině ráno konečně jezdit auta. Provoz byl zpočátku rozpačitý a někteří řidiči se vyptávali na cestu. Během dopoledne se ale většina šoférů zorientovala a doprava zhoustla.

Uvedení nové silnice do provozu přivítal starosta Bochoře Tomáš Volek. „Obec novou komunikací jedině získá, protože ta původní byla tankodrom. Několik let jsme bušili na dveře krajského úřadu a upozorňovali, že se po cestě nedá jezdit, protože jsou na ní vyjeté koleje a díry. Když se míjely dva kamiony a do toho vjel cyklista, vznikaly opravdu nebezpečné situace,“ vzpomněl starosta Bochoře.

„I když je trasa po nové přeložce trochu delší, neřešíme to. Jestli budu u semaforu o dvě minuty dříve, dnes nikoho nespasí. Máme pěknou novou cestu a to, že jedeme trochu oklikou, je už jedno. Původní cesta byla dlouhá asi devět set metrů, tato má tři kilometry,“ upřesnil.

Původní cestu získá do vlastnictví obec a bude sloužit jako cyklostezka

Poničenou silnici na Bochoř získá do svého majetku obec a bude sloužit v budoucnu pro pěší a cyklisty.

„Bývalé vedení obce udělalo moudré rozhodnutí získat tuto silnici do svého majetku a vybudovat zde cyklotrasu do Přerova. Vnímám to jako obrovské plus. Máme zájem cestu zúžit a opravit, aby splňovala určité parametry a nebyl to nadále tankodrom. Cesta bude sloužit jako obslužná komunikace jak pro zemědělce, kteří se potřebují dostat ke svým pozemkům, tak pro pěší a cyklisty,“ nastínil Tomáš Volek.

Obci Bochoř se podle něj ale dopravně uleví teprve po dokončení dálnice D1. „I po otevření přeložky se kamionů a nákladních aut nezbavíme do doby, než bude dálnice kompletně hotová. Ve chvíli, kdy se otevře D1, doprava se odkloní,“ poznamenal starosta, který věří, že bude D1 kompletně v provozu do roku 2026.

Zprovoznění dálnice D1 bude mít pro Bochoř strategický význam. „Budeme se moci díky napojení na D1 více rozvíjet. V blízkosti je letiště, což znamená, že má tato lokalita obrovský potenciál a může přilákat investory. To s sebou přinese i příliv obyvatel,“ soudí starosta.

Přeložka silnice na Bochoř je první dokončenou stavbou v rámci úseku D1 mezi Říkovicemi a Přerovem. „Mám z otevření této komunikace velkou radost, protože je to jeden z prvních dokončených stavebních objektů v souvislosti s výstavbou dálnice. Křížení nové přeložky s dálnicí je situováno mimo vzletový a přibližovací prostor bochořského letiště,“ shrnul náměstek přerovského primátora pro dopravu Tomáš Navrátil (ANO). Celková délka přeložky je 3 100 metrů.

Práce na dálnici D1 mezi Říkovicemi a Přerovem pokračují i v mrazivém počasí. „Momentálně probíhá osazování nosníků nad Bečvou, dělají se konsolidační násypy. Stavební činnost se nezastavila ani na estakádě, která je nejnáročnější akcí v rámci tohoto projektu,“ shrnul Petr Černík, ředitel stavby ze společnosti Strabag.