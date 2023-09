Tři robotická patra, na každém z nich je 1100 robotických jednotek, které přivážejí regály zaměstnancům tak, aby jim odpadla tvrdá manuální dřina. Na všech patrech haly je možné naskladnit až 24 milionů kusů zboží. Společnost Amazon v úterý oficiálně představila provoz obřího robotického centra v Kojetíně, ve kterém dnes pracuje na patnáct set lidí.

Amazon, Kojetín | Video: Petra Poláková - Uvírová

Na slavnostním zahájení nechyběli ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela, olomoucký hejtman Josef Suchánek, ale také vedení společností Amazon, Accolade a Panattoni.

„Jedná se o jedinečnou budovu z hlediska použitých technologií, a to jak z pohledu energetické soběstačnosti, obnovitelných zdrojů, fotovoltaických panelů a tepelných čerpadel, ale i kombinace lidské práce, robotizace a umělé inteligence, která je naprosto výjimečná,“ ocenil v Kojetíně ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela.

VIDEO: U pacientů jsou rychleji. Záchranka nově vyjíždí přímo z Kojetína

Význam investice podle něj přesahuje nejen hranice Kojetína, ale i Olomouckého kraje. „Díky ní mohou své obchody a zákazníky obsluhovat více než tři tisíce malých a středních firem, které tvoří páteř ekonomiky. Jsem rád, že jsme se společností Amazon podepsali memorandum o spolupráci,“ dodal.

A jak hodnotí šéf rezortu fakt, že tak velkou rybu 'ulovilo' právě šestitisícové město Kojetín? „Byla k tomu určitě zapotřebí odvaha místních politiků, kteří se dívají na otázky rozvoje dlouhodobě. Takový projekt přinese benefity nejen Kojetínu, ale celému regionu,“ řekl.

Nové centrum společnosti Amazon v Kojetíně je vybavené nejmodernější robotickou technologií, která podporuje zaměstnance v plnění úkolů při vyřizování zákaznických objednávek. V současné době zde pracuje tisíc pět set zaměstnanců.

Záplava krojů a přehlídka souborů. Setkání Hanáků letos hostí Kojetín

„V distribučním centru našla uplatnění celá škála profesí - od inženýrů a odborníků na robotiku přes finanční manažery a IT specialisty až po týmy, které chystají, balí a expedují objednávky zákazníků. Po plném zprovoznění zde vytvoříme až dva tisíce nových trvalých pracovních míst,“ nastínil generální ředitel společnosti Amazon pro Českou republiku Michal Šmíd s tím, že se centrum v Kojetíně nyní připravuje na náročné předvánoční období.

Amazon už od roku 2013 investoval v České republice 26 miliard korun.

Starosta Kojetína Leoš Ptáček vnímá jako pozitivní zprávu, že se díky investici Amazonu malé město na střední Moravě dostalo do širšího povědomí.

Lavičky z náměstí Svobody v Přerově zmizely, okupovali je bezdomovci

„Kojetín prochází obdobím velké proměny. Přivést do města významného zaměstnavatele je další podstatný střípek do mozaiky, na které několik let usilovně pracujeme. Vnímám jako bonus, že se jedná o stavbu na brownfieldu bez záboru orné půdy, a že jde právě o Amazon, světového lídra trhu internetového obchodu,“ zhodnotil.

V Kojetíně se nyní chystá stavba další haly a starosta si od projektu slibuje nová pracovní místa. „V tuto chvíli je podaná žádost o posouzení EIA. Podle našich předpokladů bychom mohli v ideálním případě získat územní rozhodnutí zhruba do poloviny příštího roku a do konce roku 2024 bychom mohli mít stavební povolení,“ upřesnila mluvčí investiční skupiny Accolade Lucie Heřmanská.

Pošta na náměstí v Přerově má konečně bezbariérový přístup

„Věříme, že moderní průmyslové prostory přivedou do Kojetína a jeho okolí další české a evropské firmy. Naší ambicí je vytvořit v rámci druhé fáze průmyslového areálu nižší stovky nových pracovních míst z různých oborů. Očekáváme tedy znásobení pozitivních přínosů prvního projektu a opětovný vznik prostor pro podnikání,“ uzavřela.

Robotické centrum v číslech