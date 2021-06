Do opravy popraskané dálnice v místě mezi Přáslavicemi a Velkým Újezdem se specializovaná firma pustí v pondělí ráno.

„V pondělí v 7:00 začnou stavbaři odstraňovat popraskané betonové desky a následně sanovat spodní konstrukční vrstvy. Pokud nepůjde o nějaké rozsáhlé poškození, mohli bychom pravděpodobně již v úterý betonovat,“ sdělil v neděli Deníku mluvčí Ředitelství silnic a dálnic ČR Jan Rýdl.

„Dnes ráno byli na místě naši experti na cementobetony a zástupci firmy, kterou máme zasmluvněnou pro tyto bleskové opravy. Přesně jsme určili rozsah a dnes kolem půl třetí nastupuje technika a začínají se dělat první přípravné práce,“ informoval.

Zdroj: Deník/Daniela Tauberová

Zprovoznění? Nejspíše ve čtvrtek

I když firma použije rychle tuhnoucí recepturu, nejdříve by podle Rýdla mohla být D35 v daném úseku opět zprovozněna ve středu v nočních hodinách. Obě poloviny dálnice. „Spíše ale ve čtvrtek,“ upozornil mluvčí.

Pokud bude závada rozsáhlejší a vyžádá si výraznější sanaci spodních konstrukčních vrstev byl by provoz podle mluvčího obnoven o den později. „I tak je to vysoké tempo, vzhledem k tomu, že jde o beton, ne asfalt, který je otázkou jednoho dne,“ poukázal Jan Rýdl.

Silničáři zkontrolovali i okolí sobotní lokální závady v daném úseku, kde jsou uloženy více než dvaadvacet let staré betonové desky. Ve vzdálenosti 1 800 metrů objevili rizikové místo, kde může hrozit podobný problém.

„Rozhodli jsme, že to nyní opravíme s tím, že se jedná o ještě menší závadu, a to v rychlém jízdním pruhu ve směru na Ostravu,“ sdělil mluvčí ŘSD.

Drobnější oprava si vyžádá v daném místě D35 svedení dopravy do jednoho jízdního pruhu. „Nemělo by to znamenat žádné komplikace,“ dodal.