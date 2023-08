Dva monolity, které představují dva národy, vtažené agresorem do válečného konfliktu. Přestože spolu po staletí vyrůstaly, vzniká mezi nimi soutěska a prohlubeň, která je od sebe odděluje. Prvky z bronzu evokují krev, řinoucí se z ran, na hrudi národa jsou díry po kulkách.

Kovářské fórum 2023 na Helfštýně | Video: Petra Poláková - Uvírová

Sto dvacet kilogramů vážící plastika, která vzniká během letošního Kovářského fóra na hradě Helfštýně, má symbolický název Soumrak myšlení. Mistři černého cechu pod vedením Lukáše Kučery na ní pracují celý tento týden, a až dílo dokončí, stane se součástí hradní expozice.

„Není to jen o válce na Ukrajině, ale o jakémkoliv jiném konfliktu, ve kterém se dvě strany perou a třetí se směje. Když myšlenka vznikala, napadlo mě, že by bylo dobré upozornit na to, že není důležitý ten konflikt, ale co se děje za ním. Dílo je z ocele a přikládáme i další druhy materiálu, jako jsou mosaz a bronz. Plastika váží sto dvacet kilogramů,“ představil dílo vedoucí týmu Lukáš Kučera.

Podle něj je vždy nejtěžší vymyslet nápad, který stojí za to, aby byl ztvárněn. „Nápadů je spousta, ale když se idea správně domyslí, teprve potom se dá realizovat. Téma se většinou vymýšlí rok předem,“ zmínil.

Na vzniku exponátu se už od neděle podílí šestice českých kovářů - kromě Lukáše Kučery také Josef Brádler, František Bláha, Jiří Knap, Libor Stačina a Vojtěch Havránek. „Jsou to mí kamarádi, se kterými jsme prošli celým kovářským životem. Práce je hodně náročná, takže by ji člověk v menším počtu lidí ani nezvládl,“ říká Lukáš Kučera.

Síly si museli mistři černého cechu rozvrhnout tak, aby bylo dílo do pátku hotové. „Máme to naplánované tak, že dvě až tři hodiny děláme těžkou práci, a pak pracujeme na detailech, které jsou fyzicky méně náročné, abychom si uchovali síly na další den. Když ale něco musíme dokončit, tak jedeme fyzicky na krev,“ popsal.

Umělečtí kováři si na hrad kvůli zhotovení plastiky přivezli i vlastní výheň, která má hlubokou jímku, aby byli schopni tak masivní kus železa nahřát. K dispozici mají i speciální nářadí.

„Pro nás je Kovářské fórum příležitost, jak ukázat celému týmu právě vrcholící přípravy na celosvětové setkání uměleckých kovářů Hefaiston, které začne už v pátek,“ přiblížil kastelán hradu Jan Lauro.

Na Hefaiston letos dorazí více než pět set mistrů černého cechu z bezmála dvaceti zemí světa. „Zatím se přihlásily tři stovky kovářů, ale většina jich přijede až v průběhu konání akce. Nejvzdálenější účastníci jsou z Austrálie, Japonska a Spojených států amerických, spousta jich je z Belgie, Rakouska, Itálie, Německa nebo Polska. Evropa je hojně zastoupená,“ zmínil Lauro.

Divácky nejatraktivnější je vždy živá tvorba a kováři budou pracovat na deseti výhních. „Dílo musejí zvládnout v limitu tří hodin, což je o hodinu více než v minulosti. Chtěli jsme jim dopřát větší časový komfort a zároveň protáhnout kovací časy až do večerních hodin, aby si na své přišli i návštěvníci,“ doplnil Jan Lauro.

Na druhém nádvoří bude během Hefaistonu vystaveno dvě stě až tři sta kovaných exponátů. Hrad Helfštýn bude otevřený od pátku do neděle s tím, že v pátek a v sobotu se mohou návštěvníci těšit i na doprovodný program.

V pátek 25. srpna v 18 hodin se uskuteční koncert Medial Banana, ve 20 hodin následuje Martin Láska Band a ve 22 hodin ohňová show. Od 23 hodin si lidé užijí kytarové jamování před hradem. Sobotní program nabídne v 19 hodin koncert Letní Kapely, ve 22 hodin promítání a od 23 hodin cimbálovou muziku na louce před hradem.