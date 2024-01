Předáním klíčů od zchátralé administrativní budovy na náměstí T. G. Masaryka 16 ve čtvrtek odstartovala nejnáročnější rekonstrukce městského majetku za poslední roky v Přerově.

Přerov, rekonstrukce bývalý Emos | Video: Petra Poláková - Uvírová

Po přípravě zázemí pro dělníky naplno vypukne stavba, která v příštích měsících výrazně promění vzhled náměstí. Náklady činí 359 milionů 508 tisíc korun a stavební ruch potrvá dvaadvacet měsíců. Hotovo má být do konce roku 2025.

Zhotovitelská firma VCES zahájí práce ve dvorním traktu budovy, který sousedí s Jateční ulicí. „V první fázi zbouráme přístavek ve dvoře a postupně začneme odstrojovat patro, které je z úrovně terénu. V momentě, kdy postavíme stavební výtah, budeme pracovat v horních patrech budovy. Demoliční práce ve vyšších patrech chceme provádět tak, abychom co nejvíce eliminovali transport materiálu po schodech a využili k tomu právě výtah,“ přiblížil projektový manažer Jiří Lašák, který má náročnou akci na starosti.

Na stavbu rozlehlého objektu, který byl zbudován v roce 1968 jako sídlo Okresního stavebního podniku, byly použity nejrůznější materiály.

„Skelet tvoří ocelová konstrukce vylitá betonem, fasáda je hliníková se sklem, dalšími materiály jsou cihla, dlažba, dřevo nebo plasty. Všechno vybouráme a očistíme na kost. Pokud bychom narazili na nějaký nebezpečný odpad, tak to bude azbest ve střechách. Větší problémy ale nepředpokládáme,“ uvedl.

Bourací práce potrvají šest měsíců. „Celá stavba se musí oholit až na nosnou konstrukci, a teprve po demolici můžeme instalovat nové konstrukce, které jsou navržené projektem. Stavba ovlivní život v centru Přerova, ale veškeré zásobování řešíme ze dvora, který budeme mít během celé rekonstrukce k dispozici. Ve fázi, kdy odstraníme fasádu, k ovlivnění života na náměstí dojde, ale vše bude zajištěné oplocením,“ popsal Jiří Cetkovský ze zhotovitelské firmy VCES. Na stavbě se bude pohybovat padesát až osmdesát lidí.

Během rekonstrukce se dá očekávat zvýšený pohyb aut, protože odpad z demoličních prací je nutné odvézt. Firma předpokládá, že z místa odveze na šest tisíc tun suti.

„Je nutné vytvořit koridory pro přesuny hmot. Prašnost chceme co nejvíce eliminovat. Máme v plánu vnitřek vybourat a fasádu domu neodstrojovat, pokud to jen půjde - právě proto, abychom zamezili prašnosti a hluku. Fasáda by tedy měla jít dolů jako poslední, a to až ve chvíli, kdy budeme mít dům zevnitř vyčištěný,“ konstatoval.

Nejnáročnější výzvou projektu je podle stavařů fasáda s vetknutým schodištěm. „Schodiště nebudeme stavět s pomocí velkého jeřábu, ale musí se dělat a upevnit ručně. Tato akce je v plánu ještě letos,“ upřesnil.

Největší nápor dopravy se dá očekávat v Jateční ulici

Město už nechalo zmapovat stav komunikací, po kterých se bude odvážet materiál ze staveniště. „Po dokončení stavby by se měly tyto komunikace opravit a uvést do původního stavu. Nejvíce zatížená bude ulice Jateční, ale trasa povede i přes most Míru a dále pak ven z města,“ shrnula Ivana Pinkasová z přerovského magistrátu, která je za město koordinátorkou stavby.

Autoři návrhu měli nelehký úkol zasadit moderní stavbu do historického centra. „Minulost nevrátíme a je potřeba přijmout stav, jaký je. Budova má své kvality a často je pohled na ni negativní jen proto, že byla v postavena v minulé éře. V poslední době se ale tato architektura čím dál více oceňuje, i když se podobné domy bourají,“ zmínil jeden z autorů návrhu Jan Kudlička.

„Popasovat se s původní stavbou byl trochu oříšek. Na stávající budově je úžasné to, že je zde modulární skelet - to znamená, že konstrukce je v modulu, který se opakuje a umožňuje kanceláře různě zvětšovat, zmenšovat a spojovat dohromady. Když se očistí fasáda, která dnes energeticky nevyhovuje a je zastaralá, uvidíme původní skelet budovy. Na to se těšíme,“ poznamenal.

Cílem rekonstrukce je oživit náměstí. „Myšlenkou je, aby byla budova co nejotevřenější a nejvstřícnější k veřejnosti. Magistrát nebude přístupný jen po dobu, kdy si zde lidé budou vyřizovat své úřední záležitosti. V přízemí vznikne prostor pro pořádání kulturních akcí a výstav. Hlavním elementem ale bude schodiště na fasádě, po kterém se veřejnost dostane na terasu s kavárnou. Je to odkaz na minulost, kdy radnice fungovaly jako rozhledny a byly dominantou města. Věříme, že krásný výhled do okolí bude fungovat,“ uzavřel.