Našlapaný parket, vystoupení taneční skupiny DuckBeat, ale také uvedení do síně slávy jednoho ze zakladatelů tradice. Třetí reprezentační ples týmu amerického fotbalu Přerov Mammoths si užili návštěvníci, kteří zavítali v sobotu večer do Městského domu v Přerově. Lákadlem byla i bohatá tombola, ve které bylo sto sedmdesát cen.

Přerov Mammoths Ples | Video: Deník/Petra Poláková - Uvírová

„Uspořádat ples nás napadlo ještě před covidem, kdy jsme si řekli, že bychom mohli udělat akci pro naše příznivce i sponzory a posunout to zase trochu dál. Pro hráče je to také příležitost užít si zábavu se svými rodinami a přáteli,“ řekl za organizátory Lubomír Dohnal. „Mně se na plese líbí, že se díky této akci hráči dostanou mezi své fanoušky. Mají také možnost vzít na ples přítelkyně, protože během sezony si kultury moc neužijí,“ dodal Jan Rada.

Historie týmu amerického fotbalu Přerov Mammoths se začala psát v roce 2012 a v současné době tvoří členskou základnu čtyřicet hráčů mužského týmu, ale také junioři a hráči do patnácti let.

„Čtvrtým rokem hrajeme první ligu, takže jsme spokojení a nestěžujeme si ani na podporu fanoušků. Nejvíce jich začalo chodit, když jsme postoupili ze druhé ligy do první, a teď máme stabilní základnu asi tří stovek fanoušků. Jsou i takoví, kteří jezdí za námi na výjezdní zápasy. Je fajn, že člověk přijede na druhý konec republiky a cítí tam podporu,“ poznamenal další z organizátorů René Jašek.

Na reprezentačním plese Přerov Mammoths hrála k poslechu a tanci mladá holešovská kapela Brixen band. Návštěvníci si užili také vystoupení přerovské taneční skupiny DuckBeat. „V tombole jsou hodnotné ceny, tou hlavní je voucher za 30 tisíc korun od našeho hlavního sponzora, lidé mohou ale vyhrát také klimatizaci, půlku prasete, pivní balíčky, poukázky do fitness nebo wellness,“ vyjmenoval Lubomír Dohnal.

K dojemným momentům patřilo uvedení do síně slávy Vladimíra Samohýla, který je jedním ze zakladatelů tradice amerického fotbalu v Přerově.

„Je to pro mě obrovská čest - sportu se už věnuji jen jako divák. Šli jsme do toho před dvanácti lety spolu s Davidem Novotným, což byl aktivní hráč amerického fotbalu v Praze. Ten mě nalákal, jestli nezkusíme založit tým také v Přerově. Vyzkoušeli jsme to, chytlo se to a během čtyř sezon jsme postoupil o tři ligy výše,“ prozradil Vladimír Samohýl.

„Byl to krásný zážitek s úžasnou partou lidí,“ dodal. Dnes má podle něj tento sport v Přerově pevnou fanouškovskou základnu. Na třetím reprezentačním plese byli během večera oceněni také nejlepší hráči týmu.