Žádný překvapivý obrat nepřinesl verdikt krajského odvolacího soudu v Olomouci, který se v pondělí zabýval obžalobou tří přerovských policistů ze zneužití pravomoci úřední osoby, pojistného podvodu a pomoci k tomuto přečinu. Rozsudek potvrdil podmíněné tresty, které vynesl už v březnu přerovský soud. Proti rozhodnutí není opravný prostředek - obžalovaní mohou pouze podat dovolání.

Olomouc, soud policisté z Přerova | Video: Petra Poláková - Uvírová

Krajský soud rozplétal okolnosti dopravní nehody, která se stala v listopadu 2021. Komisař přerovské Služby kriminální policie a vyšetřování Pavel Hošek podle obžaloby zavinil pod vlivem alkoholu nehodu se škodou 200 tisíc korun, a pak tvrdil, že za volantem seděl někdo jiný.

Jeho kolegové z obvodního oddělení přerovské policie a dopravního inspektorátu - Kamil Jánský a Michal Beláček - celý skutek zametli pod koberec.

Přerovský policista havaroval opilý, kolegové ho kryli. Vinu u soudu nepřiznali

Hošek u soudu za přečin pojistného podvodu vyvázl s podmínkou a vyfasoval také peněžitý trest. Dva policisté - z dopravního inspektorátu a obvodního oddělení - byli odsouzeni k podmíněnému trestu za spáchání přečinu zneužití pravomoci úřední osoby a pomoci přečinu pojistného podvodu. Dostali navíc trest v podobě zákazu činnosti, spočívajícího v zákazu služby u bezpečnostních složek České republiky.

Nehodu podle obžaloby zavinil policista služby kriminální policie, který usedl za volant opilý. Když vyjížděl z kruhového objezdu na křížení ulic Polní a Velká Dlážka směrem k Předmostí, přejel do protisměru a čelně se srazil s protijedoucím autem.

Řidiči protijedoucího vozu při střetu způsobil lehké zranění, které na místě ošetřili hasiči. Poškozený však lékařskou pomoc nevyhledal.

Spojení do Bochoře od pondělí zkomplikuje úplná uzavírka

Dva přivolaní policisté, kteří se na zásahu podíleli, se snažili kolegu krýt a věc ututlat. Při šetření nehody došlo z jejich strany k manipulaci s fakty a tvrdili, že auto řídila třetí osoba. Z výpovědi hasičů, ale i řidiče druhého vozu a náhodných svědků však vyplynulo, že policista řídil opilý.

Státní zástupkyně na pondělním líčení uvedla, že důkazy prvoinstančního přerovského soudu byly provedeny podrobně a popis skutkového děje odpovídá důkazům.

„Nejdůležitější je svědectví řidiče druhého nabouraného auta. Na jeho výpověď pak navazují další náhodných svědků - například paní v kožíšku, která se tam nachomýtla s tím, že se na řidiče havarovaného auta podívá, jestli není zraněný. On ji ale odžduchl a popsala, že byl opilý,“ řekla státní zástupkyně.

Parkoviště u Přerovanky se uzavře, pak řidiči narazí na závory

Obžalovaný policista podle soudu nehodu nahlásil na pojišťovnu s tím, že řidičem pojištěného auta byl jeho příbuzný. Současně měl zatajit skutečnosti, významné z hlediska pojistné události. Po ukončení šetření pojišťovnou bylo majiteli vozidla poškozeného při nehodě vyplaceno pojistné plnění, čímž měl policista způsobit pojišťovně větší škodu a spáchat tak přečin pojistného podvodu.

K soudu policisté nedorazili

Tři obžalovaní policisté na pondělní jednání nedorazili a v soudní síni tak přednesli slova na jejich obhajobu pouze jejich právní zástupci. Obhájci žádali pro své klienty zproštění obžaloby.

„Jaká byla motivace jednání? Nedává logiku, aby se klient snažil kamuflovat dopravní nehodu za přítomnosti několika svědků a vymýšlet si. Motivace jednání ze strany spoluobžalovaných není,“ uvedl obhájce jednoho z policistů.

„Neexistuje žádná objektivní skutečnost, která by jednoznačně stanovila, jakým způsobem byl pan obžalovaný ovlivněn alkoholem. Pokud se soud dopustil nějakého odhadu, nemá ho o co opřít. Je neuvěřitelné takřka on-line s hloučkem obyvatel, za přítomnosti mnoha svědků a celého Integrovaného záchranného systému vytvořit tuto až tragikomickou konstrukci s řidičem - neřidičem. Pro mého klienta je to nepředstavitelný risk, který by nemohl nikdo vymyslet,“ uvedl Hoškův obhájce Petr Vavřík.

Prošlé krevety i vejce. Inspektoři odhalili v Lipníku nelegální sklad potravin

Předsedkyně senátu Lenka Konrádová, která potvrdila verdikt přerovského soudu, je ale opačného mínění. „Provedené důkazy svědčí jednoznačně o vině obžalovaných. Nemáme pochyb, že policista řídil vozidlo a způsobil nehodu. Je tady příliš mnoho náhod - chybí potvrzení z dechového přístroje, že byly provedeny zkoušky, je otázka, proč nebyly provedeny i u druhého z řidičů. Nejen laici evidovali, že je obžalovaný pod vlivem, ale i profesionálové - hasič, policista,“ řekla soudkyně.

Motivace je podle ní jednoznačná. „Je to flagrantní porušení služebních povinností ze strany policistů a v sázce je živobytí všech obžalovaných. Z laického hlediska můžeme říct, že je to také morální pochybení,“ shrnula.

Boháček to zařídí. „Obchodník“ s kryptoměnou muže z Přerovska připravil o úspory

Důkazní stav je podle ní dostačující pro rozhodnutí o vině a trestu a náhradě škody. „Ani ze strany obhajoby nebyly vzneseny další důkazní návrhy. Zprostředkovaná výpověď dalšího svědka, který byl u vozidla Alfa Romeo a pomáhal z něj vytahovat řidiče, potvrzuje to, co uváděla náhodná svědkyně. Ta se chtěla podívat na zdravotní stav řidiče auta, ten seděl na místě řidiče a doslovně řekla, že je „ožralej“, protože je tam cítit alkohol,“ podotkla dále soudkyně.