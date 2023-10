Dvě stovky dětí z mateřských škol, ale také studenti Gymnázia Jakuba Škody, žáci Základní umělecké školy B. Kozánka a lidé, kteří šli náhodou kolem, se ve středu zapojili do vytvoření originálního koberce z přírodnin na prostranství před přerovským kinem Hvězda. Oblíbená akce Land art, která se v minulých letech konala na Masarykově náměstí, tentokrát změnila místo.

Land art, Přerov | Video: Petra Poláková - Uvírová

„Chtěli jsme udělat malou změnu, a proto jsme hledali vhodné místo, kde by se mohl Land art uskutečnit. Vybírali jsme v Přerově různé varianty, ale nakonec se nám zalíbilo zelené prostranství u kina Hvězda. Je to přece jen něco jiného, než betonová plocha náměstí,“ přiblížila hlavní organizátorka akce Marta Jandová.

Vytvořit letošní motiv bylo podle ní o něco náročnější, než v minulých letech. „Inspirací je francouzský park a musím přiznat, že bylo docela složité obrazec navrhnout a vytyčit,“ řekla. S rozvržením ploch, které pak tvořivé týmy ozdobily přírodním materiálem, pomáhali i studenti Gymnázia Jakuba Škody.

Do vzniku přírodního koberce se během dopoledne zapojily hlavně děti z přerovských mateřinek. Odpoledne pak dorazili žáci výtvarného oboru Základní umělecké školy B. Kozánka a Střediska volného času Atlas a Bios. Již tradičně pomáhali s organizací studenti Gymnázia Jakuba Škody.

„Materiál jsme si ve velké míře přichystali předem, někdo ale přinesl tašky s přírodninami až na místo - lidé nejčastěji nosí šišky, kaštany, listí, kukuřici, březovou kůru, ale také jablka, žaludy a přibudou i dýně nebo květy hortenzií,“ vylíčila za organizátory Helena Netopilová.

Více než v minulosti se u originálního koberce z přírodnin zastavovali také senioři. „Mnozí lidé důchodového věku přinesli tašky plné přírodnin s tím, že šli na vycházku a nesou nám materiál. Ohlasy veřejnosti jsou pozitivní, skvěle nám vyšlo také počasí,“ poznamenala.

Vytvořit přírodní koberec právě na náměstí Přerovského povstání chtěli organizátoři ještě z jednoho důvodu. „Chtěli jsme upozornit na to, že by v těchto místech mohl v budoucnu vzniknout pěkný stálý park s lavičkami a posezením. Je to tedy zároveň upozornění na nevyužité místo,“ vysvětlila Netopilová.

Do tvorby nevšedního díla se zapojila se svou ratolestí i Kristýna Hrubá z Přerova. „Jsme tu každý rok a pomáháme babičce s přípravami. Myslím si, že je to pěkné ozvláštnění města a na této akci si vyhrají jak malí, tak dospělí,“ pochvalovala si.

Land art přilákal také Jakuba Čelechovského a Šimona Bezděka, studenty Gymnázia Jakuba Škody. „Je to dnes taková volná improvizace a materiál jsme si donesli svůj vlastní. Máme tu cuketu, ale i chilli papričky a další věci, většinou jsou to plody zahrádky,“ popsali.