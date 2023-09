Špičkový saxofonista, žijící v Berlíně, ale také folkrockový kytarista z Kalifornie a uznávaná osobnost české rockové scény. Koncert ve farní zahradě nabídl ve středu přerovským posluchačům hudební lahůdku.

Jesse Ballard, Přerov | Video: Petra Poláková - Uvírová

V první části večera vystoupil americký zpěvák a kytarista Jesse Ballard, kterého na pódiu doprovodili jazzový saxofonista Joe Kučera a mistr českých rockových houslí Jan Hrubý.

„S Jesse Ballardem se známe už padesát let a stejně dlouho spolu také hrajeme,“ prozradil saxofonista Joe Kučera, který v roce 1969 emigroval do západního Berlína a v Česku do té doby koncertoval třeba s Michalem Prokopem nebo Karlem Černochem.

V roce 1990 doprovázel na turné také zpěvačku Martu Kubišovou. Dnes se věnuje vlastním jazzovým projektům. Trojlístek muzikantů předvedl v přítmí farní zahrady špičkové umění, které posluchači ocenili bouřlivým potleskem.

Druhá polovina večera patřila temperamentní latinsko-americké muzice v podání předních českých hudebníků. Projekt ekvádorské skladatelky, zpěvačky a pianistky Andrey Ruilova Barzola se ale musel obejít bez hlavní hvězdy.

„Zpěvačka bohužel nemohla na turné do České republiky dorazit, protože jí nebylo uděleno vízum. Ani tak ale posluchači nezůstali o nic ochuzeni - protože parta českých muzikantů patří k evropské špičce. Na pódiu vystoupili baskytarista Filip Spálený, kytarista Jiří Šimek, na saxofony hrál Jakub Doležal a za bicí usedl Petr Mikeš,“ vylíčil za organizátory Pavel Ondrůj.