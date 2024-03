VIDEO: Džíny a našlapaný parket. Tradiční bál uzavřel v Přerově plesovou sezonu

Někdo vytáhl ze skříně džíny, jiný riflovou bundu, vestu nebo sukni. Na závěr plesové sezony v „měšťáku“ je to dress code, který tento speciální večer vyžaduje. Džínový bál má v Přerově dlouholetou tradici a i letos byl beznadějně vyprodaný. Na hity šedesátých let si přišli v sobotu večer zatančit především dříve narození. Na parketu bylo celý večer plno a pamětníci Synkopy, Pavla Nováka a Jaroslava Wykrenta to pořádně rozparádili.

Džínový bál, Přerov | Video: DENÍK/Petra Poláková - Uvírová