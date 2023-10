Chryzantémy nejrůznějších barev, ale i věnce a dušičkové vazby zdobí v těchto dnech prostranství u prodejních stánků, ve kterých jsou Přerované zvyklí před Dušičkami nakupovat výzdobu na hrobová místa. Zákazníci zatím jen sondují ceny, ten hlavní nápor prodejci očekávají až příští týden. Za kolik letos seženete v Přerově věnce a dušičkové vazby?

Dušičkové věnce, Přerov | Video: Petra Poláková - Uvírová

Hned dva stánky s typicky dušičkovým sortimentem najdete na náměstí Přerovského povstání. Tržnice je už tento týden v obležení lidí. „Zatím jen zjišťují a obhlížejí ceník. Ten hlavní nápor očekáváme až po neděli,“ shrnula Jana Dočkalíková, která prodává ve stánku, který je blíže zdravotnické škole.

Dušičkové vazby zde lidé seženou od 450 do 500 korun. „Museli jsme podražit, protože je dražší jehličí, barvy, ale náročnější je i práce. Od loňska jsme zvedli ceny asi o padesát korun,“ řekla s tím, že ve stánku jsou k dostání výrobky z Bochoře. Chryzantémy na hrob tu lidé pořídí v cenové relaci od 60 do 220 korun, záleží na velikosti.

VIDEO: Pneuservisy v Přerově mají napilno. Na kolik vyjde přezutí?

Ve stánku blíže k nákupní galerii jsou k mání věnce, dušičkové vazby, a to nejen z přírodnin, ale i umělých materiálů.

„Dušičková vazba je vždy dražší než věnec a u nás za ni lidé zaplatí od 320 do 625 korun, podle materiálu. Záleží na tom, jestli je to umělá nebo živá vazba, ale i jaká je velikost. Umělý věneček stojí 326 korun. Živé věnce ale začneme prodávat až příští týden,“ popsala Kristýna Štafová, která má i prodejnu v Hranicích.

Menší stánek najdou zákazníci, kteří si oblíbili dušičkové věnce z přírodních materiálů, také v Palackého ulici. Ceny jsou zde příznivé a mohou si nechat věnce vyrobit i na objednávku.

Kameny zmizelých připomenou pohnutou historii přerovských židů

„Věnce jsou zásadně z přírodních materiálů. Menší jsou k dostání za 250 korun, větší za 290. Chryzantémy u nás stojí kolem 150 korun a máme i levné vřesy, které přijdou na 39 korun,“ přiblížila prodavačka Denisa Vaculová ze stánku v Palackého ulici.

Široký sortiment je k mání ve stánku paní Kratochvílové vedle Galerie Přerov. Lidé tu seženou malé věnečky za 78 korun, ale i ty velké a honosně zdobené, jejichž cena se pohybuje kolem 1500 korun.

„Obyčejné věnce stojí kolem 200 korun, ale když jsou i se chvojím, které je nedostatkovým zbožím, tak jsou dražší. Menší přijdou na 350, ale jsou tu i věnce za 1500 korun. Protože máme dodavatelů více, ceny se liší,“ upřesnila prodavačka Martina Skrovná.

VIDEO: Koberec z přírodnin ozdobil náměstí před kinem Hvězda v Přerově

Chryzantémy se pohybují na stejné cenové úrovni jako loni. Ve stánku u nákupní galerie jsou k mání i korpusy - pokud by si lidé chtěli vyrobit věnce doma z vlastních surovin a materiálů.

„Doba se bohužel změnila, mladí nemají moc času na hroby jezdit. Takže se často třeba domluví sourozenci a složí se na jeden věnec,“ shrnula své postřehy. Do stánku chodí nakupovat většinou stálí zákazníci, kteří přicházejí v období Dušiček pravidelně.

„Hlavní nápor čekáme příští týden, protože spousta lidí kupuje dušičkové vazby až na poslední chvíli. Bereme i objednávky na věnce,“ řekla aranžérka Martina Skrovná ze stánku u nákupní galerie.

Dušičkové vazby už lidé seženou také na obvyklém prodejním místě u Městského hřbitova v Přerově. Těsně před Památkou zesnulých se ale objeví prodejci i v přilehlých ulicích.

Nový úsek vysokorychlostní trati u Přerova pomůže hanácké metropoli

„Dušičkové vazby se pohybují v cenovém rozpětí od 330 do 750 korun, záleží na velikosti. Věnce ale mít moc nebudeme, spíše ikebany, které ve vodě déle vydrží,“ řekla vazačka Jarmila Koblihová. „Velké ikebany přijdou na 520 korun, menší na jednohrob stojí 420,“ upřesnila.

Příští týden bude v prodejně u hřbitova otevřeno o něco déle. „Teď je od pondělí do pátku otevřeno od 8 do 15.30 hodin, prodávat budeme ale i v sobotu a v neděli od 8 do 16 hodin. Příští týden budeme mít prodlouženou otevírací dobu do 17.30 hodin. V sobotu 28. a v neděli 29. října je otevřeno do 16 hodin,“ uzavřela.

Otevírací doba