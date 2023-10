Nové prostory v moderní budově ve Wurmově ulici získalo pro svou službu Centrum duševního zdraví v Přerově. Služba pomáhá pacientům s vážnými psychiatrickými poruchami, kteří nejsou schopni navštěvovat ambulanci, a proto za nimi tým pracovníků vyráží do terénu. Stavba nového objektu stála 54 milionů korun a byla financována s pomocí dotace z Evropských fondů.

Centrum duševního zdraví, Přerov | Video: Petra Poláková - Uvírová

Po Bohnicích je tato služba druhá v Česku a fakt, že se podařilo projekt realizovat v regionu, ocenil i náměstek ministra zdravotnictví Václav Pláteník, který přijel ve čtvrtek do Přerova na slavnostní otevření centra.

„Moc dobře si na ministerstvu uvědomujeme, že jinak se dělá reforma psychiatrické péče mezi zastávkami metra a jinak se dělá tady, v přerovském regionu se spádem téměř sto tisíc obyvatel bez velkých pracovišť v pohodlné dojezdové době. Vaše práce je nesmírně důležitá,“ řekl.

Centra duševního zdraví podle něj představují přechod mezi akutní lůžkovou péčí a pomocí v terénu.

„Pacient, který má akutní duševní onemocnění, může tuto službu dostat rychle a tehdy, kdy ji potřebuje - tím pádem se včas zabrání závažnému průběhu nebo jeho důsledku. Cílem ministerstva je, aby byla celá republika pokryta podobnými centry. Nicméně je pravda, že v regionu, jako je Přerovsko, kde není k dispozici lůžkové pracoviště, je taková práce výrazně náročnější,“ dodal.

Psychosociální centrum v Přerově funguje už třicet let, Centrum duševního zdraví je o něco mladší a ve městě působí kratší dobu. Dříve sídlilo v Kosmákově ulici, tyto prostory už ale byly nevyhovující.

„Centrum duševního zdraví se věnuje duševně těžce nemocným pacientům, většinou z okruhu psychóz, mohou to být i těžké afektivní poruchy a některé typy poruch osobnosti,“ přiblížil zakladatel a šéf Psychosociálního centra v Přerově Juraj Rektor.

Nová budova podle něj přišla na 54 milionů korun a stavba začala na začátku loňského roku. Zhotovitelem je Přerovská stavební společnost.

„Budova má tři nadzemní podlaží, nachází se zde krizová místnost, týmová místnost, ale i dílna ručních prací, ve které mohou pacienti tvořit například keramiku nebo malovat. Nahoře je místnost obecně prospěšné společnosti Duševní zdraví, ambulantní sociální služba, což je poradenství pro pacienty, kteří sem přicházejí,“ doplnil Rektor.

Nemocí podle odborníků přibývá

Hlavní náplní Centra duševního zdraví je ale terénní služba. „Za pacienty vyjíždějí do terénu jak psychiatrické sestry, tak sociální pracovnice, psychologové a psychiatři,“ popsal.

Za významný počin považuje otevření Centra duševního zdraví v Přerově také Martin Holý, bývalý předseda Psychiatrické společnosti. „V tomto regionu je to až revoluční počin. Je to obří krok pro celou psychiatrii, protože se ukazuje, že lze tyto služby poskytnout i na regionální úrovni,“ řekl.

Podle odborníků celosvětově narůstá výskyt duševních poruch. „Příčinná souvislost není jednoduše pojmenovatelná. Je to komplex příčin a existuje spousta neznámých - od sociálních sítí, přes odtažitost v globálním světě. Ukazuje se také, a to máme dokázané, že čím větší je propast mezi bohatými a chudými a čím více jsou otevřené nůžky nerovnosti, úzce to souvisí i s výskytem duševních poruch,“ uvedl.

„Zjednodušeně řečeno - stres vzniká na obou stranách. Bohatí se bojí, aby nezchudli a chudí závidí bohatým. Velkou roli sehrála i pandemie, je to taková malá válka, která nás potkala, protože to omezení, izolace, strach o blízké, spousta ztrát, byly zásadní. Navíc se ukazuje, že postcovidový syndrom je velmi zatížen duševními poruchami,“ uzavřel Martin Holý.

