Vichr shazoval stromy na auta i domy, Přerov byl bez proudu

Stromy popadané na železnici a střešní plechy uvolněné v důsledku silného větru v noci odstraňovali hasiči v Olomouckém kraji.

Hasiči se téměř nezastavili a vyjížděli k celkem jednačtyřiceti událostem.

Největší škodu, a to za zhruba milion korun, hlásí hranická nemocnice - vítr totiž strhl část střešní krytiny na hlavní budově. Naštěstí to nijak neohrozilo pacienty.

„Nebylo to nic příjemného. Vítr strhl plechovou střechu na hlavní budově o velikosti 200 metrů čtverečních. Museli jsme na místo přivolat hasiče, protože jsme krytinu nebyli schopni vlastními silami zabezpečit. Pacienti situaci naštěstí nijak nepocítili a do budovy nezateklo. Zabezpečili jsme ale ultrazvuk a další přístroje na gynekologii,“ vylíčil ředitel hranické nemocnice Eduard Sohlich.

Následky silného větru jsou patrné i v nemocničním parku, kde popadaly stromy a větve.

„Hned ráno jsme začali s odstraňováním střešní krytiny a zabezpečením střechy a do konce týdne bude nová. Škodu odhadujeme na 1 milion korun, protože na střeše byla i fotovoltaická elektrárna,“ doplnil.

Přerov bez proudu

Kvůli řádění vichru se Přerované v noci ocitli bez proudu.

„Probudilo mě to kolem třetí ráno. Cítila jsem, jak se do oken opírá silný vítr a najednou se celá ulice ponořila do tmy, protože zhasly všechny pouliční lampy. Naštěstí odletělo jen pár větví na zahradě a nic vážnějšího se nestalo,“ vylíčila starší žena z Přerova.

Dodávka elektřiny byla podle ní obnovena už ráno.

Stromy zablokovaly silnici

Energetici řešili v Olomouckém kraji jedenáct poruch, které se dotkly dvou tisícovek odběratelů.

„Aktuálně ještě řešíme na Přerovsku poruchy v Lipníku nad Bečvou, v Hranicích, Prosenicích, ale také Bělotíně a Týnu nad Bečvou V terénu máme stovky pracovníků poruchových čet i dodavatelských firem, kteří pracovali celou noc a pokračují nadále v obnovení dodávek elektřiny,“ řekl mluvčí ČEZ Vladislav Sobol.

Protože se vítr utišil, předpokládají energetici obnovení většiny dodávek na hladině vysokého napětí během pondělního dne a večera.

„Poruchy na nízkém napětí ale budeme odstraňovat i v úterý. Zákazníci mohou poruchy hlásit na bezplatné lince 800 850 860,“ řekl.

Hasiči nejčastěji zasahovali u popadaných stromů a větví na komunikacích nebo drátech elektrického vedení.

Například silnici mezi Hluzovem, místní částí Černotína, a obcí Špičky zablokovaly na dvě desítky popadaných stromů.

V ulici kpt. Jaroše v Hranicích se strom opřel také do rodinného domu a na třídě 1. máje spadl na osobní auto.