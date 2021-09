Kolona historických vozidel zamíří z Lipníku nad Bečvou do Milenova, Velké, Stříteže nad Ludinou, Nejdeku a první etapa skončí na rozhledně ve Veselí, kde bude kratší zastávka.

Sraz účastníků je v 8.30 hodin na náměstí v Lipníku, kde bude probíhat až do 10 hodin výstava automobilových a motocyklových veteránů. Součástí je i doprovodný program. V 10.30 hodin se vozidla vydají na cestu, která bude mít několik zastávek.

„Očekáváme účast zhruba stovky historických vozidel, a protože byl zájem o tuto akci opravdu velký, objeví se jen stroje s datem výroby do roku 1960,“ přiblížil za pořadatele Jiří Zemánek z Oldtimer clubu Helfštýn.

