Veselíčko nabízí již druhým rokem Univerzitu venkova

Komunitní školu ve Veselíčku pořádají již druhým rokem. V cyklu přednášek a besed, v rámci projektu Univerzita venkova, zde vystupují osobnosti, které společně s návštěvníky probírají nejrůznější témata. O besedy a přednášky obyvatelé obce nepřijdou ani v letošním roce – ba naopak.

Politolog Tomáš LebedaFoto: Archiv T.L.

Včera Komunitní školu navštívil politolog Tomáš Lebeda, vedoucí katedry politologie a evropských studií na Univerzitě Palackého v Olomouci. S návštěvníky hovořil o výsledcích parlamentních voleb, současném sestavování vládní koalice i nebezpečí takzvané přímé demokracie.



O týden později, ve čtvrtek 22. února bude hostem bývalý děkan filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci Jiří Lach, který je nyní na univerzitě prorektorem.

Přednáška na téma „100 let založení Československa aneb mohlo by pokračovat Rakousko-Uhersko?“ začne v 17 hodin.

„Přednáška odstartuje celoroční cyklus „100 let republiky – 100 let vesnice“, který chceme uvádět ve třech obměnách výstav v našem Muzeu Záhoří,“ uvedl starosta Veselíčka Tomáš Šulák a dodal, že druhým vzpomínkovým cyklem bude také připomenutí 250 let od stavby místního zámku.

„Tři víkendy u příležitosti větších prázdninových akcí v obci bude otevřena zámecká kaple s výstavou,“ dodal starosta. Obec navíc letos vydá zajímavou druhý díl publikace „Kapitoly z dějin Veselíčka“.

V letošním roce ve Veselíčku v rámci Univerzity venkova vystoupili pedagog Martin Štainer s tématem Od sametové revoluce k Čapímu hnízdu nebo politolog Jakub Lysek s analýzou výsledků Prezidentské volby v mapách, které nikde jinde neuvidíte! V polovině března se uskuteční poslední letošní přednáška, věnovaná problematice stavby úseku dálnice D1 Přerov – Lipník.



V minulém roce v rámci Univerzity venkova vystoupili historik, archeolog či architekt.

„Myslím, že je pro posluchače velice podnětné, že za nimi na venkov přijedou vysokoškolští specialisté. A totéž říkají naopak i oni, že nejsou uzavřeni pouze na univerzitě a mezi studenty,“ uzavřel starosta Veselíčka.