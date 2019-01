Přerov – Příběh sedmileté Verunky Hambálkové mohli čtenáři Přerovského a hranického deníku sledovat již v červenci, kdy děvčátko podstoupilo v přerovské nemocnici náročnou operaci. Minulý týden proběhla na stejném místě i poslední část.

Teď čekají dívenku rehabilitace, aby se již v příštím roce mohla postavit poprvé na své nohy.

Veronika Hambálková se narodila se vzácným onemocněním – extrémní lomivostí kostí, kterým trpí v České republice zhruba dvacet dětí.

Jako prvnímu pacientovi v republice jí byl v Přerově voperován speciální teleskopický hřeb Fassier-Duval.

Teleskopický hřeb, na který je navlečena kost, připomíná vysouvací anténu a „roste" v kosti společně s dítětem.

Verunka je zatím na vozíčku, doma ve Valašském Meziříčí pravidelně cvičí a navštěvuje kurzy.

„Má ve školce asistentku, paní učitelka jí zapojuje do aktivit i her. Největší rozdíl je zatím to, že už nemá bolesti," řekla maminka Iveta Hambálková s tím, že v září by měla Verunka nastoupit do školy.

"Co se nám do 15 let povede, s tím půjde do dospělosti"

Při třetí a poslední operaci, kterou drobné děvčátko podstoupilo ve čtvrtek 6. listopadu, se lékaři rozhodli operovat zároveň pravé stehno i bérec. Levou nohu přitom operovali nadvakrát – každou kost zvlášť.

„Díky předchozím zkušenostem jsme si mohli dovolit provést dvě operace během jednoho zákroku. Dá se říct, že třetí operace dvou kostí trvala stejně jako první operace. Už jsme věděli, jak se k tomu postavit," přiblížil přerovský ortoped Karel Ročák, který pacientku pokaždé operoval.

Veroniku zanedlouho čeká intenzivní rehabilitace a pravidelné kontroly.

„Jak bude sama růst, budeme hřeby nahrazovat za větší. Musíme být v kontaktu, nejvíce se choroba projevuje kolem patnáctého roku. Jakmile dítě přestane růst, deformita se dále nemění. Co se nám do té doby povede, s tím půjde do dospělého života," vysvětlil Karel Ročák.

Rehabilitace by měly posílit svalstvo a při pozitivním vývoji by se Veronika již za tři týdny mohla postavit na vlastní nohy.

Další děti čekají na zákrok

Nová metodika, kterou provedli v Přerově, se dostala rychle do povědomí a po prázdninách se přihlásily další dvě děti se stejnou diagnózou.

„V ambulanci máme další dva pacienty s touto chorobou. Tříletého chlapečka, který má za sebou 49 zlomenin a holčičku ve věku Verunky. U obou plánujeme korekční operace v příštím roce," potvrdil primář přerovské ortopedie Pavel Přikryl.

Záleží na spolupráci pojišťoven a na tom, jestli bude tento implantát zařazen do sazebníku zdravotních pojišťoven, což by usnadnilo realizaci operací.