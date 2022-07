Práce na portrétu filmové prezidentky byla ale podle Věrky Vybíralové jiná. Za touto na první pohled jednoduše vypovídající kresbou jsou roky práce a praxe výtvarnice. „I když působí snadně, opak je pravdou. Na dílo jsem se soustředila a napojila se na duši filmu, ve kterém podobu prezidentky zachycuje filmová postava v podání herce Ondřeje Vetchého. Věděla jsem, že právě on bude tím, kdo portrét jakoby kreslí - kresba totiž vzniká jeho rukou a v určitý moment,“ líčí Věrka Vybíralová.

Při zpracování námětu se proto vrátila do doby svých studií, kdy před ní seděl model a musela během chvilky zachytit to nejpodstatnější a přitom zachovat důstojnost portrétu.

„Uvědomila jsem si, jaký rukopis bude důvěryhodný, podstatný a úderný. Proto jsem zvolila dynamickou, svižnou linku, která obstojí jako prvek bez rozpaků a do momentu filmu naprosto zapadne. Celá tato má strategie je výsledkem mnoha zakázek storyboardu a portrétů,“ dodává.

Věrka Vybíralová nakreslila portrét technikou úhel na papír formátu A3.

„Důležité bylo vcítit se do toho, jak by mohl vypadat filmový záběr, a proto jsem tahy ve vlasech Ani Geislerové natahovala na první dobrou rychle, aby to bylo obhajitelné a ve filmu příliš nepřekáželo. Kdybych dělala přepečlivou kresbu, bylo by to trochu nelogické. Nasadila jsem proto dynamický rukopis a kresba díky tomu působí velmi jednoduše. Vybrala jsem ale tu nejtěžší variantu - pohled zepředu,“ popisuje.

Hlavní hrdinové se ve filmu Prezidentka sblíží i díky tomuto portrétu. „Kresba pak ve filmu vykoukne ještě dvakrát nebo třikrát,“ dodává.

Zajímavou nabídku získala Věrka Vybíralová tak trochu náhodou.

„Vůbec jsem netušila, že pan režisér umístil na sociální sítě výzvu s tím, že hledá portrétistu, který umí zaznamenat podstatu člověka originálním rukopisem. Nevěděla jsem ani to, že mě v komentářích doporučilo tolik lidí, protože jsem zrovna neměla v telefonu data,“ směje se.

„O to větším překvapením pro mě bylo, když mě na základě těchto referencí a doporučení režisér filmu oslovil,“ přiznává Věrka Vybíralová.

Romantický film je balzámem na duši jak pro fanoušky obou herců v hlavních rolích, tak milovníky mezilidských vztahů. Přerovská rodačka je podle svých slov hrdou autorkou kresby, kterou třímali v rukou oba slavní herci.