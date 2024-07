Několik obcí na Přerovsku, které na konci minulého týdne poničila blesková povodeň, nezůstanou bez pomoci. Postižené vesnice, kterými jsou zejména Kladníky, Hradčany, Hlinsko a Šišma, se dočkají finanční podpory. Dobrovolný svazek obcí Moravská brána ve spolupráci s Olomouckým krajem vyhlásil finanční sbírku, do které se může zapojit šoroká veřejnost.

Velká voda se vesnicemi prohnala minulý týden a poškodila více než stovku nemovitostí. Zanechala také škody na obecní infrastruktuře – silnicích, vodních korytech nebo na kanalizační síti. Největším problémem byly obrovské nánosy bahna, které se splavilo z okolních polí.

Hasiči i místní firmy okamžitě přispěchali se speciální technikou. Prostřednictvím veřejné sbírky teď může pomoci i široká veřejnost. „Sbírka bude probíhat do konce roku 2024. Poté budou prostředky rozděleny mezi jednotlivé obce. Podle jakého klíče je zatím v řešení. Šlo nám v prvé řadě o to, abychom sbírku vyhlásili co nejdřív," vysvětlila manažerka Dobrovolného svazku obcí Kateřina Krejčí.

Díky součinnosti Olomouckého kraje, který vyhlášení veřejných sbírek umožňuje, se vše nakonec zvládlo realizovat ve zkráceném termínu.

„Společně se starosty zasažených obcí i zástupci hasičů jsme přímo na místě řešili možnosti, jak vytopeným obcím co nejrychleji pomoci. Na transparentní účet 6643821379/0800 mohou lidé posílat finanční dary. Zapojit se může opravdu každý – lidé, ale například i firmy,“ řekl hejtman Olomouckého kraje Josef Suchánek.

Finanční prostředky budou určeny pro členské obce Dobrovolného svazku obcí Moravská brána, kam v současné době patří 33 obcí. Mezi nimi je například záplavami zasažená Šišma, Hlinsko či Kladníky.

close info Zdroj: Deník/VLP Externista zoom_in Lidé, kteří chtějí pomoci zaplaveným obcím, se mohou zapojit do veřejné sbírky.