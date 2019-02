Hranice - Už za čtvrt roku budou mít první otužilci možnost vykoupat se v nově rekonstruovaném venkovním koupališti v Hranicích. Společnost Ekoltes Hranice, která ve městě zabezpečuje mimo jiné provoz kryté plovárny, má v plánu otevřít nové prostory pro zkušební provoz již v květnu tohoto roku.

Původní odhady hovořily o tom, že rekonstrukce přijde na 21 milionů. Nyní to vypadá, že cena nepřesáhne 20 milionů. | Foto: Jan Rotrekl

Obyvatelé Hranic mohli naposledy využít služeb venkovního koupaliště v roce 2006. Poté začala stavba krytého bazénu a venkovní padesátimetrový bazén nebyl v provozu.

Lidé mohli využívat jen doplňkových služeb, jako je beachvolejbalové hřiště, pingpongové stoly, restaurace a brouzdaliště pro děti. Letos se však situace má změnit.

„V říjnu byla zahájena rekonstrukce venkovního bazénu. Dá se říct, že starý padesát metrů dlouhý bazén úplně zmizel. Náhradou bude nový, který bude rozdělen na dvě části – plaveckou a rekreační,“ informoval ředitel firmy Ekoltes Milan Vinkler. Návštěvníci tak budou moci využívat masážní trysky a vířivky, zachováno zůstane i brouzdaliště pro děti do šesti let.

„Součástí venkovního areálu by měly být i nějaké skluzavky a tobogán. Jedná se však o nákladnější záležitosti a o tom, zda se budou v konečné části realizovat, bude rozhodovat představenstvo naší společnosti na svém únorovém zasedání,“ sdělil Vinkler.

Vstupné na koupaliště by mělo být výrazně levnější, než vstup do vnitřního aquaparku. Zatímco uvnitř platí návštěvníci 55 korun za hodinu, vstupenka do venkovního areálu bude 35 korun a platit bude po celý den. Součástí projektu byla i možnost ohřevu vody ve venkovních bazénech.

V letošní sezoně se však lidé budou muset spokojit s přírodní teplotou. „Kapacita kotelny v krytém bazénu by této možnosti vyhovovala, ve hře je i ohřev vody prostřednictvím solárních panelů. Letos vyzkoušíme běžný provoz, který je spojen s menšími náklady, je však možné, že v některém z příštích let bude voda vyhřívaná,“ řekl ředitel Ekoltesu.

Původní odhady hovořily o tom, že rekonstrukce přijde na 21 milionů korun. Nyní to vypadá, že celková cena nepřesáhne 20 milionů.

Mrazivé počasí a sníh sice rekonstrukci na několik dní zastavily, přesto zhotovitelé dodržují původní časový harmonogram, podle kterého má být rekonstrukce hotova do konce dubna.

V květnu se spustí zkušební provoz, oficiální otevření je naplánováno na 1. června. Sezona, ve které bude venkovní bazén v provozu, pak bude každoročně přibližně trvat od začátku června do poloviny září.