Víkend plný ohně a kouzel. Závěr dubna patří každoročně Filipojakubské noci nebo-li pálení čarodějnic. Populární jarní slavnost se připomíná prakticky v každém městě i vesnici. Výjimkou není ani Hranicko a Přerovsko. Podívejte se, kde všude v regionu budou hořet vatry.

Ilustrační foto | Foto: DENÍK/Karel Pech

​​PÁTEK 28. DUBNA

Potštát

KDY: pátek 28. dubna od 16.30 hodin

KDE: u pekelného ohně na fotbalovém hřišti, Potštát

PROČ PŘIJÍT: Místní spolek čarodějnic s městem Potštát láká na Pálení čarodějnic. Těšit se můžete na soutěže pro děti, čarodějný tanec a předání putovního koštěte. Od 19 hodin začíná diskotéka s DJ Petrem. Občerstvení je zajištěno.

Rokytnice

KDY: pátek 28. dubna od 16 hodin

KDE: u sokolovny, Rokytnice

PROČ PŘIJÍT: Čarodějnický průvod vyrazí v 16 hodin z hřiště. Na programu jsou soutěže pro děti, čarodějná diskotéka, zapálení ohně a připravené je i bohaté občerstvení.

Stará Ves

KDY: pátek 28. dubna od 16.30 hodin

KDE: Stará Ves

PROČ PŘIJÍT: Sraz čarodějnic a čarodějů je u zastávky ve Staré Vsi, kde všichni vyrazí na společný průvod vesnicí. U školní zahrady je připravena čarodějnická stezka. Po splnění všech úkolů obdrží děti odměnu a překvapení. Se západem slunce bude zapálena hranice. Bohaté občerstvení je zajištěno.

Troubky

KDY: pátek 28. dubna od 17 hodin

KDE: areál mysliveckého sdružení Na Konírně, Troubky

PROČ PŘIJÍT: Rej čarodějnic pořádá Sdružení přátel ZŠ a MŠ.

Týn nad Bečvou

KDY: pátek 28. dubna od 16 hodin

KDE: rokle pod skalou, Týn nad Bečvou

PROČ PŘIJÍT: Sdružení rodičů a přátel při ZŠ a MŠ v Týně nad Bečvou zve srdečně všechny děti a rodiče na každoroční Slet čarodějnic, který se uskuteční v pátek 28. dubna v rokli pod skalou. Odlet z pavučiny před školou je v 16 hodin. Bude připraveno čarodějnické rejdění při hudbě, soutěže a tvoření. Občerstvení zajištěno. Při velmi nepříznivém počasí se akce odkládá na neděli 30. dubna.

Ústí

KDY: pátek 28. dubna od 16 hodin

KDE: hřiště, Ústí

PROČ PŘIJÍT: Přileťte již v pátek 28. dubna v 16 hodin do sportovního areálu v Ústí na Slet čarodějnic. Čeká vás plný kotel zábavy, úkoly pro malé i velké, malování na obličej, diskotéka, špekáček a elixír zdarma pro všechny masky.

Želatovice

KDY: pátek 28. dubna od 16 hodin

KDE: na Charamzku, Želatovice

PROČ PŘIJÍT: Slavnostní průvod vychází v 16 hodin od základní školy. Od půl páté odpoledne děti rozesměje a pobaví Šašek Viky. V 18.30 hodin se můžete těšit na upálení čarodějnice. V 19 hodin startuje skupina Sekec.

Kam o víkendu? Na Burger festival, čarodějnice, vyjížďku veteránů či Krobota

SOBOTA 29. DUBNA

Císařov

KDY: sobota 29. dubna od 17 hodin

KDE: hřiště, Císařov

PROČ PŘIJÍT: Na Reji čarodějnic v Císařově se můžete těšit na průvod čarodějek a čarodějů, čarodějnické zkoušky a předání certifikátu všem úspěšným absolventům. Čarodějné lektvary a spoustu dalších delikates pro všechny připraví hasiči a jejich pomocníci.

Kokory

KDY: sobota 29. dubna od 16 hodin

KDE: staré hřiště,

PROČ PŘIJÍT: Děti, nastartujte košťátka a přileťte si upéct špekáček. Od 16 hodin startuje na starém kokorském hřišti Pod Bramborem pálení čarodějnic. Bohaté občerstvení je zajištěno.

Líšná

KDY: sobota 29. dubna od 17 hodin

KDE: areál Trávníky, Líšná

PROČ PŘIJÍT: Na čarodějnický slet si můžete zaletět do Líšné. Na programu je vyhlášení Miss čarodějnice/čaroděj v kategorii děti a dospělí. Čeká na vás čarodějnická bojovka a chybět nebude upálení čarodějnice. Občerstvení je zajištěno.

Opatovice

KDY: sobota 29. dubna od 15 hodin

KDE: hřiště, Opatovice

PROČ PŘIJÍT: Pálení čarodějnic se koná v sobotu také v Opatovicích. Sraz je v 15 hodin na hřišti. Na programu jsou připraveny soutěže, vystoupení kouzelníka i náhradní program v případě nepříznivého počasí.

Filipojakubská noc je tady: Čarodějnice na Hranicku opráší košťata

Partutovice

KDY: sobota 29. dubna od 15 hodin

KDE: hřiště Hliníky, Partutovice

PROČ PŘIJÍT: Na Čarodějnickém opékání budou připraveny soutěže pro děti, špekáčky a chléb budou k zakoupení na místě. Košťata a převleky s sebou a drobné občerstvení je zajištěno.

Pavlovice u Přerova

KDY: sobota 29. dubna od 14 hodin

KDE: fotbalové hřiště, Pavlovice u Přerova

PROČ PŘIJÍT: Těšit se můžete na Čarodějnickém opékání na makrely, žebra, zabíjačkovou polévku, klobásky, hranolky, sýrové speciality, popcorn, cukrovou vatu, pivo i limo. Připraveny budou čarodějnické disciplíny pro děti.

Polkovice

KDY: sobota 29. dubna od 17 hodin

KDE: areál zámku Polkovice

ZA KOLIK: vstupné dobrovolné

PROČ PŘIJÍT: Klub žen Polkovice láká všechny, kteří si chtějí užít spoustu zábavy na tradiční Pálení čarodějnic. Těšit se můžete na bohaté občerstvení, dobroty z udírny, točení pivo, doprovodný program a tradiční ohňostroj. Za nepříznivého počasí je akce zrušená.

Střítež nad Ludinou

KDY: sobota 29. dubna od 16 hodin

KDE: Na Zahradách, Střítež nad Ludinou

PROČ PŘIJÍT: Nachystané budou soutěže pro děti, těšit se můžete na čarodějnický rej, zapálení vatry a reprodukovanou hudbu i bohaté občerstvení.

Špičky

KDY: sobota 29. dubna

KDE: kulturní dům, Špičky

PROČ PŘIJÍT: V sobotu 29. dubna přistanou za kulturním domem čarodějnice také v obci Špičky. Všechny zúčastněné čeká příšerná hudba, odporné občerstvení a hrůzná zábava. To vše si s trochou nadsázky připravily čarodějnice z místního spolku žen.

Nablýskaní veteráni vyrazí na spanilou jízdu Přerovskem. Cíl bude na Helfštýně

NEDĚLE 30. DUBNA

Beňov

KDY: neděle 30. dubna od 14 hodin

KDE: areál za sokolovnou, Beňov

ZA KOLIK: 30 korun, děti zdarma, masky zdarma

PROČ PŘIJÍT: „Čarodějové a čarodějky, ať jste malý či velký, slyšte naše volání na hřišti slétání! Sbor dobrovolných hasičů obce Beňov zve v neděli všechny na kulturně společenskou, sportovní akci Pálení čarodějnic. Špekáčky pro vás máme, spoustu her vám přichystáme. Jiskrou oheň podpálíme a kolo štěstí roztočíme,“ lákají na plakátě beňovští hasiči.

Bochoř

KDY: neděle 30. dubna od 17 hodin

KDE: kolem hasičské zbrojnice, Bochoř

PROČ PŘIJÍT: Akce se uskuteční v přilehlých prostorách hasičské zbrojnice pouze za příznivého počasí. Všechny masky, bez stanovení věku, jsou srdečně zvány. Občerstvení bude v místě.

Domaželice

KDY: neděle 30. dubna

KDE: Na Orláku v Domaželicích

PROČ PŘIJÍT: Sraz čarodějnic je v 16.58 hodin přesně! před Obecním úřadem Čechách. Průvod projde obcí Čechy do Domaželic na hřiště Orlák. Zde se bude sportovat, tancovat a hořet oheň. Občerstvení je zajištěno. Vítány jsou všechny velké i malé čarodějnice.

Dřevohostice

KDY: neděle 30. dubna od 15 hodin

KDE: zámecká zahrada, Dřevohostice

ZA KOLIK: děti do 6 let a masky zdarma, do 15 let 50 korun, ostatní 100 korun; vstup na zábavu 150 korun

PROČ PŘIJÍT: Připravena bude zábava pro malé i velké, těšit se můžete na program s překvapením a bohaté občerstvení. Od 20 hodin startuje taneční zábava se skupinou Kameron.

Pálení čarodějnic si užijí na Laguně i v Tovačově. Tam zvolí i Miss šereda

Jindřichov

KDY: neděle 30. dubna od 17 hodin

KDE: hřiště, Jindřichov

PROČ PŘIJÍT: Další slet jindřichovských čarodějnic, čarodějů a jim podobných bytostí a rozličné nespecifikovatelné havěti a neidentifikovaného stáří se uskuteční poslední dubnovou neděli. Vletová dráha bude uvolněna od 17 hodin, malou havěť si musíte ohlídat sami. Pálení Babice Jindřichovice je v plánu v 19.45 hodin po společném zaříkávání. K mání budou buřtopečínky na ohýnky a žízňolektvary s pěnou i bez ní.

Lipník nad Bečvou

KDY: neděle 30. dubna od 15 do 20 hodin

KDE: areál SVČ, Lipník nad Bečvou

PROČ PŘIJÍT: Pro děti budou připraveny hry od 15 do 17.30 hodin, celé odpoledne k dispozici LARP atrakce. Občerstvení je zajištěno. Kostýmy jsou samozřejmě vítány.

Prosenice

KDY: neděle 30. dubna od 15 hodin

KDE: Obecní park, Prosenice

PROČ PŘIJÍT: Tradiční pálení čarodějnic začíná v 15 hodin. Pro děti bude připraven skákací hrad a malování na obličej, od 16 hodin soutěže s malou odměnou. V 17.30 hodin zapálíme táborák. Památeční fotografii si budete moct pořídit v čarodějnickém fotokoutku. Děti se mohou těšit na stezku odvahy se sedmi stanovišti, soutěže i společný tanec. Přineste si se sebou špekáčky na opékání. Bohaté občerstvení bude zajištěno.

Přerov

KDY: neděle 30. dubna od 17 hodin

KDE: u Bašty U Dokládalů, Laguna, Přerov

PROČ PŘIJÍT: Na třináctém Pálení čarodějnic bude jako obvykle hořet i vatra. Zasoutěžit si můžete o nej čarodějnici a supr létací stroj a zatrdlovat na čarovné diskotéce. Připraveny jsou soutěže pro děti, bohaté občerstvení a možnost opékání na ohni. Po soumraku propukne velká ohňová show.

Přestavlky

KDY: neděle 30. dubna od 17 hodin

KDE: zámecká zahrada, Přestavlky

PROČ PŘIJÍT: Sraz čarodějnic je v zámecké zahradě v 17 hodin. Připraven bude táborák a občerstvení.

Rouské

KDY: neděle 30. dubna v 15 hodin

KDE: náves, Rouské

PROČ PŘIJÍT: Dlouholetou tradici má Pálení čarodějnic také v obci Rouské, kam se malých i velkých ježibab každoročně slétne opravdu požehnaně. Letos mají sraz v neděli 30. dubna v 15 hodin na návsi, odkud se průvod čarodějnic a jejich doprovodu přemístí na místní výletiště. Tam už budou připraveny soutěže a vatra na opékání špekáčků.

Skalička

KDY: neděle 30. dubna od 16 hodin

KDE: výletiště za Sokolovnou, Skalička

PROČ PŘIJÍT: Těšit se můžete na promenádu čarodějnic, čarodějné soutěže, opékání špekáčků a upálení čarodějnice. Každá maska obdrží špekáček zdarma. Vítáni jsou malé i velké čarodějnice i čarodějové. Za nepříznivého počasí se akce nekoná.

Tovačov

KDY: neděle 30. dubna od 15 hodin

KDE: zámecký park, Tovačov

ZA KOLIK: děti do 6 let zdarma, do 15 let 70 korun, ostatní 150 korun a rodinné vstupné 350 korun (2 dospělí + 2 děti do 15 let)

PROČ PŘIJÍT: Již tradičně se můžete poslední dubnový večer, na Čarodějnice, přijít nechat upálit do areálu zámku Tovačov. Pálení čarodějnic obohatí bohatý kulturní program a chybět nebude ani řada pochoutek. Připraven je zábavný pořad a soutěže pro děti, volba Miss šereda senior a Miss čarodějnice junior, těšit se můžete ba čarodějnickou show kouzelnice Radany a chybět nebude ani ohňová show i ďábelský ohňostroj. Na pódiu se vystřídá kapela Elán Haná Tribute band, Kabát revival a poprocková kapela Cookies.

Veselíčko

KDY: neděle 30. dubna od 17 hodin

KDE: Sokolská zahrada, Veselíčko

PROČ PŘIJÍT: Čarodějnické soutěže, opékání špekáčků i občerstvení. To vše vás čeká na Pálení čarodějnic ve Veselíčku. Ve 20 hodin bude upálena Křivonožka Netopýrová.

Věžky u Přerova

KDY: neděle 30. dubna od 16.30 hodin

KDE: Věžky u Přerova

PROČ PŘIJÍT: Tradiční stavění májky a pálení čarodějnic se uskuteční v neděli 30. dubna ve Věžkách u Přerova.

Výkleky

KDY: neděle 30. dubna od 15 hodin

KDE: letní areál, Výkleky

PROČ PŘIJÍT: Čarodějnické rejdění láká na čarodějnické hry, soutěže a zábavné úkoly pro děti. V 18 hodin je na programu zapálení hranice a opékání špekáčků. Můžete se těšit na zpívání s kytarami u táboráku. Kostýmy jsou vítány. Občerstvení i z udírny je zajištěno. V případě nepříznivého počasí ve Společenském domě Výkleky.

Zábeštní Lhota

KDY: neděle 30. dubna od 16.30 hodin

KDE: hřiště, Zábeštní Lhota

PROČ PŘIJÍT: Oprašte košťata, vytřepte pavouky z krojů a dorazte na Pálení čarodějnic v neděli na hřiště!

Letový plán je následující:

• 16.30 slet všech malých i velkých čarodějnic a čarodějů dole na hřišti (kdo přijde v kostýmu dostane pohonné hmoty ke vzletu zdarma)

• 16.40 vzlet v organizovaném čarodějnickém průvodu s průletem obcí následovaným hledáním a vymítáním zlých sil z našich obydlí

• cca 18.00 poslední soud, zažehnutí ohně a upálení nejpodlejší čarodějnice z vesnice v ohni následované opékáním porcovaných hadů, ládováním břuchů domácími delikatesami, zpěvem rituálních písní za doprovodu kytarových skřeků až do vyhasnutí všech ohňů.

Kdo si to nechá ujít, na toho si příští rok obzvláště posvítíme Palivo pro děti za dobré slovo, ostatní přeživší zlato a chechtáky s sebou.

Muzikant a jazzman Bronislav Ludmila z Hranic oslavil krásné jubileum

Loni si prohlédlo jeskyně v Teplicích nad Bečvou téměř padesát tisíc lidí