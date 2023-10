V beňovské stáji chovají sedm koní, kterým věnují veškerý volný čas. „Manžel vstává ve čtyři ráno, aby poklidil, pak jde do práce. Odpoledne se tady hned z práce zase sejdeme a večer jdeme teprve domů. Tak je to každý den,“ prohodí chovatelka koní a v jejím hlase není ani náznak stížnosti.

Sacamiro je v beňovské stáji od svých tří let. „Učil se postupně, aby ta kariéra rostla, protože Velkou pardubickou mohou běhat koně šestiletí a starší. My jsme věděli, že je vytrvalec, ale těžší skoky se musí učit s věkem,“ dodává.

„Je to můj oblíbenec. Nerada ho půjčuji někomu jinému. Je to pohodář, velmi lehce ovladatelný. Já už jsem postarší a Sacamiro se nemusí ani tlačit ani držet. Je to bojovník. Těžko se na něm hledá něco špatného. Snad jen to, že nemá rád, když fouká vítr,“ líčí s úsměvem na tváři trenérka Eva Petříková, která potvrzuje teorii, že kůň zrcadlí rozpoložení a emoce člověka, který se o něj stará.

Sacamiro už loni na Velké pardubické zabodoval, když obsadil v obrovské konkurenci třetí místo. Do cíle koně dovedl mladý žokej Jakub Kocman. Ten se vyhoupl do sedla koně neplánovaně, a to kvůli zranění pětinásobného vítěze Velké pardubické Jana Faltejska. Ten by měl Sacamira konečně osedlat na letošním ročníku Velké pardubické. I když ještě před pár dny to tak nevypadalo.

„Honza Faltejsek má za sebou dva pády z koní. Přesto potvrdil, že závod odjezdí, čemuž jsme moc rádi,“ svěřila se Eva Petříková, která popsala, jak probíhá příprava valacha na slavné překážkové závody. „Postup máme možná jiný než ostatní stáje, ale Sacamiro potřebuje i před závodem venkovní výběh, protože je ve svém boxu nervózní. Přestože víme, že by měl mít klid a odpočívat, pro něj to není dobrá volba,“ vysvětluje.

Sacamiro pochází z hřebčína v Napajedlích, který je v současné době uzavřený a lidé bojují o jeho záchranu. Geny má po svém otci hřebci jménem Camill. Kromě Sacamira mají manželé Petříkovi ve stáji ještě jednoho šampiona. Jde o desetiletého poníka Magnum. Na něm jezdí devítiletá dcera manželů Petříkových Andrejka.

„Je zvyklá na koně úplně odmalinka. Nechtěla chodit na hlídání k babičkám, a tak jsme ji museli všude brávat s sebou. Má už čtvrtého poníka. Jejím zatím největším úspěchem bylo páté místo na Mistrovství republiky v kategorii Pony, které absolvovala v srpnu ve Zduchovicích,“ vzpomíná Eva Petříková. Dcera Andrejka, která i ve svém věku projevuje nesporný talent, s úsměvem dodává, že příštím jezdcem v sedle Sacamira bude právě ona.