Chystání pódia, navážení aparatury a stánků s občerstvením. Přípravy na premiérový ročník hudebního festivalu Velká Morava fest v Přerově, na kterém v sobotu odpoledne vystoupí třeba zpěvačka Ewa Farna, kapela No Name nebo Michal Hrůza, jsou v plném proudu. Brány areálu na louce u parku Michalov se otevřou v sobotu 13. července úderem jedenácté hodiny dopoledne a očekává se nápor více než tří tisícovek návštěvníků.

„Pódium je postavené, v pátek ráno dorazila i aparatura a chystá se veškeré technické zázemí festivalu. Návštěvníci budou mít k dispozici jedenáct gastrostánků a dva velkokapacitní stany pivovaru Zubr,“ popsal náměstek přerovského primátora Miloslav Dohnal. Zajištěno je i parkování pro přespolní návštěvníky.

„K dispozici jsou dvě plochy pro parkování, které budou zpoplatněny. Provoz na parkovišti bude jednosměrný - nájezdová brána je od vjezdu do technických služeb a nová výjezdová pak naproti Ornisu. Parkující řidiče budou navádět na jednotlivá místa pracovníci technických služeb. Za parkování lidé zaplatí 50 korun na den,“ upřesnil.

Na festival už jsou připraveni také stánkaři.

„U plotu z Bezručovy ulice zajistí občerstvení jedenáct stánkařů s veškerým sortimentem, kteří sem začnou najíždět v průběhu dneška. Areál otevřeme v sobotu v 11 hodin,“ doplnil Jaroslav Macíček, ředitel Kulturních a informačních služeb města.

Zájem o festival během tohoto týdne vzrostl. „Je to i tím, že na sobotu hlásí relativně dobré počasí. Před dvěma dny bylo v předprodeji kolem 1 900 prodaných vstupenek a počítáme s tím, že se jich na místě prodá dalších 1 500. Odhadujeme tedy, že dorazí do čtyř tisícovek návštěvníků,“ zmínil Miloslav Dohnal.

Předprodej přes Ticketportal běží až do páteční půlnoci, ale lidé, kteří si koupí vstupenku v sobotu do 14 hodin přímo v areálu, ji získají za předprodejní cenu - tedy 850 korun. „Zítra už lístek seženou pouze na místě s tím, že od 14 hodin bude stát 950 korun,“ upřesnil Dohnal.

Protože chce město nalákat na festival celé rodiny, mají děti, které do 13. července letošního roku nedosáhnou věku třinácti let, vstupné zdarma. „Nejmenší návštěvníci mohou využít herní prvky v zadní části travnaté plochy. Areál je v místech u bistra u Králíčka oplocený tak, aby byla zajištěn pořádek. Přímo z parku se nebude moci z této festivalové strany vstoupit, do Michalova je vstup možný jen standardními vstupy z Máchovy ulice a nebo Osmeku,“ popsal.

No Name i Ewa Farna

Na jaké interprety se mohou návštěvníci Velká Morava festu těšit? Sérii koncertů odstartuje ve 13 hodin kapela Legendy se vrací, po ní následuje ve 14.30 skupina 05 a Radeček.

V 16 hodin obsadí pódium zpěvačka Anna K. , v 17 30 hodin ji vystřídá Janek Ledecký. Od 19 hodin už bude stage patřit Michalu Hrůzovi a jeho kapele Hrůzy a ve 20.30 hodin zahraje své oblíbené songy Pokáč. O závěr festivalu se postarají ve 22.20 hodin zpěvačka Ewa Farna a kapela No Name, která zahraje těsně po půlnoci.

„Rockové vyvrcholení festivalu zajistí kapela No Name a hrát se bude do dvou hodin do noci, na což jsme získali potřebná povolení,“ řekl Libor Pyško z pořádající agentury Petarda Production.

Město chce po skončení festivalu celou akci vyhodnotit - někteří Přerované totiž nesouhlasili s místem konání a uspořádali kvůli tomu petici.

„Po skončení festivalu akci vyhodnotíme, hlavně z toho pohledu, jak dostala travnatá plocha a její okolí zabrat. Byl bych rád, aby se v Přerově do budoucna podobný festival konal, místo se mi líbí a budu věřit, že nedojde k žádnému excesu ve vztahu k majetku města,“ uzavřel přerovský primátor Petr Vrána.