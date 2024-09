Festival, který se uskuteční 12. července, zůstane i nadále rodinným. Jeho organizace by se neměla příliš lišit od pilotního ročníku. „Chceme zachovat příjemnou atmosféru festivalu pro celou rodinu. I z toho důvodu bude dáno do prodeje jen pět tisíc vstupenek - tak, aby se návštěvníci cítili pohodlně a mohli si vychutnat muziku v sedě na dekách. Část areálu bude opět věnována dětem,“ řekl náměstek přerovského primátora Miloslav Dohnal.

Vstupenky jako dárek?

Cena vstupného bude opět odstupňovaná - kdo si zakoupí lístek dříve, zaplatí až o tři sta korun méně než ten, kdo nechá pořízení vstupenky až na poslední chvíli, nebo ji koupí na místě. Lístky budou stát v první vlně do 31. prosince 800 korun, ve druhé - tedy do dne konání - o stovku více. Na místě návštěvníci zaplatí 1 100 korun. Děti do 12 let v doprovodu dospělých budou mít vstup zdarma.

„Předprodej vstupenek odstartoval 23. září. Zájemci si je mohou koupit on-line přes Ticketportal nebo v Městském informačním centru - tam budou k dispozici i dárkové poukazy, kterou mohou posloužit jako pěkný zážitkový dárek,“ doplnil ředitel Kulturních a informačních služeb města Přerova Jaroslav Macíček.

Na pořádání akce město opět spolupracuje s agenturou Petarda Productions, za níž stojí producent a zpěvák Petr Šiška. Podrobnosti budou postupně zveřejňovány na webových stránkách www.velkamoravafest.cz.