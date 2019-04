„Soubor Haná Přerov předvede od 14 hodin praktické ukázky pletení tatarů a v 15.30 hodin navodí atmosféru starých časů skupina historického šermu Markus M. V 16.30 zakončí sváteční program koncert skupiny Fleret,“ přiblížil ředitel Kulturních a informačních služeb města Přerova Jaroslav Macíček.

Lidé se mohou těšit i na jarmareční stánky, ukázky lidových řemesel a zejména děti určitě ocení domácí zvířata.

Měšťák zůstane věrný tradici

Velikonoční salon s ukázkami lidových řemesel navštěvují každoročně zejména děti z mateřských a základních škol. Letos na něj mohou rodiče se svými ratolestmi vyrazit v době od 15. do 18. dubna a místo konání je jako obvykle v malém sále Městského domu.

„Návštěvníci se seznámí s technikami zdobení kraslic, zhlédnou ukázky paličkování a drátování, ale mohou se podívat i na výrobu slaměných ozdob nebo pečení vizovického pečiva,“ přiblížila organizátorka akce Daniela Hrdličková ze Střediska volného času Atlas a Bios v Přerově. Od pondělí do středy je malý sál Městského domu přístupný v době od 9.30 do 17.30 hodin, ve čtvrtek pouze do 15.30 hodin.

Velikonočně nazdobené zastávky rozjasní den

Také letos se mohou Přerované pokochat pohledem na jarně oděné autobusové zastávky. Ty první se objeví v ulicích města už od 10. dubna. Do výzdoby se zapojí žáci některých základních škol, ZUŠ B. Kozánka, ale i studenti Gymnázia Jakuba Škody, loutkové divadlo, knihovna nebo přerovský spolek „Ne. Jde to!“.

Originálně nazdobené zastávky budou krášlit ulice až do 28. dubna - letos už počtvrté.

„S myšlenkou přišla vůbec poprvé přerovská fotografka Zuzana Štolcová, která tajně přes noc vyzdobila s přáteli první zastávku na nábřeží a postupně se to stalo přerovskou velikonoční tradicí,“ připomněla organizátorka akce Marta Jandová.