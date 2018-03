Velikonoce v Přerově: jarmark i koncert Františka Nedvěda

Ukázky pletení tataru, ale také prodej velikonočních perníčků, kraslic, keramiky, dřevěných výrobků či medoviny. Horní náměstí v Přerově ožije na Velikonoční neděli - tedy 1. dubna - řemeslným jarmarkem.

Součástí tradičního programu s názvem Hody, hody doprovody… je i vystoupení různých souborů a koncert Františka Nedvěda se skupinou Tiebreak.

Zatímco ještě před pár lety si lidé užívali program na náměstí T. G. Masaryka, loni se poprvé přesunul na Horní náměstí.

„Tato změna se nám osvědčila a lidé ji přivítali - i kvůli krásnému historickému prostředí a řemeslnému jarmarku,“ uvedl ředitel Kulturních a informačních služeb města Přerova Jaroslav Macíček.

Program na Horním náměstí začne v 9 hodin vystoupením dětí ze Střediska volného času Atlas a Bios, a po nich následuje v 10.30 koncert skupiny Rabussa.

„Součástí celodenní akce je v 11.30 hodin šermířské vystoupení a na své si přijdou ve 13 hodin i příznivci Dechového orchestru Haná,“ upřesnil.

Odpoledne se od 14 hodin znovu představí Rabussa i šermíři a v 17.30 se mohou lidé těšit na vrchol programu - koncert Františka Nedvěda s kapelou Tiebreak.

Sváteční atmosféru navodí také Velikonoční salon v malém sále Městského domu, který se uskuteční v době od 26. do 29. března. Od pondělí do středy bude otevřeno v době od 9.30 do 17.30, ve čtvrtek pak od 9.30 do 15.30 hodin.

Přehled velikonočních akcí na Přerovsku

PŘEROV



Kdy: neděle 25. března od 9 do 12 hodin

Kde: rodinné centrum Sluníčko, Přerov

Co: Veselé vajíčkobraní, tvořivé dílny s velikonoční tématikou



Kdy: sobota 31. března od 14 hodin

Kde: spolek Cukrle, Přerov

Co: Zdobení kraslic, příprava na Velikonoční pondělí



DŘEVOHOSTICE



Kdy: úterý 27. března od 7.30 do 15.30 hodin

Kde: Základní škola, Dřevohostice

Co: Velikonoční salon



Kdy: středa 28. března od 9 hodin

Kde: sraz u Základní školy, Dřevohotice

Co: Vynášení smrtky, průvod se od školy vydá směrem k lávce u školky



HORNÍ MOŠTĚNICE



Kdy: sobota 24. března od 13 do 17.30 hodin

Kde: kulturní dům Horní Moštěnice

Co: Vítání jara nabídne výstavu drobného zvířectva, součástí akce budou velikonoční dílničky pro děti



KOJETÍN



Kdy: středa 28. března od 16 do 19 hodin

Kde: sál VIC, Masarykovo náměstí Kojetín

Co: Jarní ples, pořádá Dům dětí a mládeže



KOKORY



Kdy: neděle 25. března od 13 do 17 hodin, v pondělí 26. března od 8 do 15 hodin

Kde: zasedací místnost Obecního úřadu Kokory

Co: Výstava s jarní a velikonoční tématikou





LIPNÍK NAD BEČVOU



Kdy: čtvrtek 29. března

Kde: Středisko volného času, Lipník nad Bečvou

Co: Velikonoční příměstský tábor



PROSENICE



Kdy: sobota 31. března

Kde: Prosenice

Co: Velikonoční řechtačky, akci pořádá spolek Hanácké Prosének



TÝN NAD BEČVOU – HELFŠTÝN



Kdy: pátek 30. března – pondělí 2. dubna od 9 do 16 hodin

Kde: Helfštýn, Týn nad Bečvou

Co: Velikonoce na hradě, zábavně naučný program k velikonočním svátkům



VESELÍČKO



Kdy: čtvrtek 29. března od 16 hodin

Kde: Muzeum Záhoří, Veselíčko

Co: Výstava ke 100. výročí ukončení 1. světové války, součástí expozice je tradiční venkovská kuchyně i s obyvateli v záhorských krojích, doplněná o velikonoční výzdobu