Vedení Přerova představilo svou vizi na čtyři roky

Řidiči nákladních automobilů, tahačů a speciálních vozidel Řidič. Požadované vzdělání: základní + praktická škola. Dvousměnný provoz, úvazek: . Mzda min. 13140 kč, mzda max. 19730 kč. Volných pracovních míst: 1. Poznámka: Náplň práce:, zajištění letní a zimní údržby silnic, , Požadavky:, Řidičský průkaz sk. C, strojnický průkaz výhodou, profesní průkaz, psychotesty, samostatnost, flexibilita, , Nabízíme:, prémie, stravenky, osobní ohodnocení;, Pozn.: Uvedený plat bude přiznán na základě doložené praxe., , Zájemci se mohou hlásit:, - zasláním životopisu (CV) na e-mail: stefkova@ssok.cz;, - telefonicky (06,00 - 14,30hod.) na čísle 725 996 323 - paní Lenka Štefková. Pracoviště: Správa silnic olomouckého kraje, příspěvková organizace - pracoviště přerov, Tovačovská, č.p. 974, 750 02 Přerov 2. Informace: Lenka Štefková, +420 725 996 323.

Výroba - Výroba Elektromechanik elektrických zařízení 17 000 Kč

Elektromechanici Mechanik. Požadované vzdělání: základní + praktická škola. Dvousměnný provoz, úvazek: . Mzda min. 17000 kč, mzda max. 26000 kč. Volných pracovních míst: 20. Poznámka: Náplň práce:, montáž průmyslových rozvaděčů pro zákazníky z řad výrobců strojních zařízení, včetně zahraničích, , Požadujeme:, manuální zručnost; samostatnost; zodpovědnost; cílevědomost; schopnost učit se novým věcem;, praxe v elektrotechnické výrobě - výhodou; dorozumívací znalost AJ nebo NJ - výhodou, , Nabízíme:, pracovní prostředí v nové výrobní hale; zázemí stabilní a rozvíjející se nadnárodní společnosti, , možnosti osobního růstu a dalšího vzdělávání, možný kariérní postup; obědy zcela zdarma, příspěvek na dopravu, volné vstupy do divadla, na bazén a do sauny, výhodné mobilní tarify, firemní akce, pitný režim na pracovišti, placená přestávka na svačinu, příspěvek na penzijní nebo životní pojištění, jeden den dovolené navíc za každé tři odpracované roky, , Zájemci se mohou hlásit u kontaktní osoby - paní Soňa Šamajová:, - zasláním životopisu (CV) na e-mail: jobs@bircher.com;, - telefonicky (pondělí až pátek od 08,00 do 15,00hod.) na čísle +420 581 650 015;, - osobně na adrese místa výkonu práce, , Místo výkonu práce: Behr Bircher Cellpack BBC Czech s. r. o. - pracoviště Hranice, Tovární č.p. 2147, 753 01 Hranice 1. Pracoviště: Behr bircher cellpack bbc czech s. r. o. - pracoviště hranice, Tovární, č.p. 2147, 753 01 Hranice 1. Informace: Soňa Šamajová, +420 581 650 015.