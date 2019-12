Kromě zdařilých autorských fotografií se na ní lidé seznámí s projektem Kola dětem a mohou si připomenout třicetiletou historii oblíbené kapely D.U.B music. Výstava potrvá až do poloviny ledna.

„Původně jsme jen chtěli představit druhou sérii fotografií z cest, ale protože budeme v sobotu 21. prosince v Pasáži předávat šest kol dětem z chudých rodin, rozhodli jsme se přiblížit i tento dobročinný projekt. Celý rok je ve znamení oslav třiceti let naší kapely, a tak výstava mapuje i historii D.U.B music. Lidé se podívají na fotografie z koncertů a mohou si posedět na autentické sedačce z naší zkušebny v Rokytnici,“ popsal Pavel Kadlíček.

Cestovatelské snímky přibližují výpravy, které Pavel Kadlíček absolvoval v uplynulých dvou letech. Projel na kole španělskou Andalusii, Centrální masiv ve Francii, pohoří Karwendel v Alpách, Tian Shan v Kyrgyzstánu a další místa. Poslední byla právě cesta do Kyrgyzstánu.

„Trvala asi přes měsíc a věděl jsem, že to bude těžké. Už když jsem vylezl z přepravního autobusu na konci cípu s Čínou, pochopil jsem, že jsem to přehnal. Že je to příliš velké a vzdálené. Tři dny bylo špatné počasí, protože pršelo a sněžilo a věděl jsem, že musím udělat zvraty v cestě,“ řekl.

Součástí výstavy jsou i konkrétní příběhy lidí, které na cestě potkal. „Pro mě byl hlavní příběh dívenky Aidany, která je stejně stará jako moje dcera. Mluvila kyrgyzsky a na cestě mě vítala s ušmudlanou panenkou jakou jedinou věcí, která jí patří. Snažil jsem se po dobu, co jsem tam byl, zjistit, kde tyto děti berou sílu žít daleko od civilizace úplně jiný život, než ty naše. Řešil jsem, jak jim pomoci, a přátelství s rodinou přetrvalo dodnes,“ uzavřel Pavel Kadlíček.