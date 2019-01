Přerov - Mezi přerovskými Romy po sobotním pochodu radikálů, který se neobešel bez incidentů, panuje rozmrzelá nálada. Romové kritizují město za to, že demonstraci nezrušilo.

Přerovští Romové kritizují město za to, že nezakázalo pochod radikálů. | Foto: DENÍK/Dagmar Rozkošná

Aby nedošlo k vyhrocení situace, Romové na doporučení policie v sobotu zůstali ve svých domovech. Nechali se však slyšet, že se věčně schovávat nebudou.

„Bylo to hrozný. Pochod prošel nedaleko našich domů a to, co jsme z oken viděli, nás šokovalo,“ popsala Iveta Gáborová, která bydlí v přerovské Denisově ulici. Podle jejích slov obavy v ní převládají dodnes. „Mám strach posílat děti do školy. Člověk neví, co se jim dnes může stát,“ svěřila se žena.

Přerovští Romové považují sobotní pochod, který se změnil v drama, za selhání vedení města. „Bylo to jasně namířeno proti nám. Jinak by si nevybrali ulice, jako jsou Husova a Kojetínská. Rádi bychom se zeptali, co proti nám mají. Město to ale hlavně nemělo vůbec dovolit. My jsme přece také lidi,“ zdůraznil Milan Pompa, který žije rovněž v Denisově ulici.

„To se už zapomnělo na to, co dělali Němci? Lidé, kteří se staví proti nám, pořád chtějí čistou rasu. Sami ale nejsou modroocí blonďáci,“ podotkla Gáborová.

Přerovští Romové v sobotu do ulic nevyšli, ale příště už tomu prý tak nemusí být. „Řídili jsme se radami policistů. My se ale taky věčně schovávat nebudeme,“ tvrdí Gáborová.

„Nebojíme se. Ještě jednou se něco podobného stane, a naši chlapi se neudrží a vyletí všichni ven. Pak tu začnou boje,“ myslí si Olga Girgová, která sobotní pochod spolu se svými dětmi sledovala za oknem. „Venku bylo krásně a můj malý syn brečel, že nemůže jít s kolem ven. Říkám si, jestli tohle stojí za to. Vždyť každý z nás bude jednou v prachu a všichni máme stejné kosti a maso. Na barvě přece nezáleží,“ řekla Girgová, která žije v Přerově čtyřicet let. „Za tu dobu jsem ale nikdy nic podobného nezažila,“ řekla matka pěti dětí z Husovy ulice.

Někteří Romové dokonce o víkendu kvůli pochodu radikálů opustili Přerov. „Šla jsem na tři dny k synovi, ale slyšela jsem, že to byla hrůza. Nechápu, proč město něco takového dovolilo. Jednou i my řekneme dost a půjdeme ven a vezeme si mačety. Když mě tady nechtějí, ať mi dají dva miliony a já půjdu. Šla bych třeba do Anglie nebo do Kanady,“ svěřila se žena ze Škodovy ulice, která odmítla říct své jméno.

„Bílí taky nejsou svatí. I tam se najdou ti špatní. Tak co nás pořád kritizují? Cikán by třeba nikdy neznásilnil svoje děcko, jak k tomu kolikrát dojde u vás,“ dodala žena. Přerovští Romové chválí zákrok policie, která podle nich sobotní demonstraci radikálů dobře zajistila. „Bez policistů by to tady dopadlo úplně katastrofálně,“ řekl Petr Horváth ze Škodovy ulice.