„Otevřeli jsme zatím jedno oddělení o kapacitě 24 dětí, ale od příštího týdne zprovozníme dvě. Docházejí k nám většinou děti zaměstnanců nemocnice, a to ve věku od tří do šesti let. I když se navzájem neznají, protože jsou z jiných předškolních zařízení, snažíme se vytvořit takovou atmosféru, aby se u nás cítily dobře,“ líčí ředitelka Mateřské školy Radost v Přerově Michaela Hučínová.

Zatímco učitelky mateřinky nosí ve třídě respirátory, pro děti tato povinnost neplatí. „Dodržujeme přísná hygienická opatření, častěji větráme, používáme dezinfekci. Režim ve školce je ale běžný jako jindy - od společenských her až po vycházky do přírody. Využíváme také zahradu před budovou. Personálně naštěstí nijak nestrádáme,“ dodává. Mateřská škola je v provozu od 6 do 16 hodin.

Hned po jarních prázdninách v Přerově, tedy v pondělí 8. března, se pro děti záchranářů otevře také Základní škola U Tenisu v Přerově.

„Zájem ze strany rodičů je, takže očekáváme, že otevřeme dvě třídy. Dětí je zatím kolem dvou až tří desítek, ve věku od 6 do 10 let - to znamená první až čtvrtá třída. Rozdělíme je ale zřejmě na dvě skupiny,“ přiblížil ředitel ZŠ U Tenisu Michal Pospíšil.

Podle jeho slov bude v provozu i školní jídelna. Do školy začnou docházet děti zaměstnanců nemocnice, ale i vojáků, policistů nebo pracovníků pošty. „Spektrum kritické infrastruktury je poměrně široké,“ zmínil.

Do vybraných školských zařízení mohou děti umístit pracovníci, kteří jsou:



* zaměstnanci bezpečnostních sborů

* zaměstnanci obecní policie,

* zaměstnanci poskytovatelů zdravotních služeb nebo poskytovatelé zdravotních služeb,

* zaměstnanci orgánů ochrany veřejného zdraví

* zaměstnanci uvedení v § 115 odst. 1 a další zaměstnanci v sociálních službách podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů

* sociální pracovníci zařazení k výkonu sociální práce na krajských a obecních úřadech podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů

*sociální pracovníci a další odborní pracovníci vykonávající činnosti podle zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů

* zaměstnanci Úřadu práce České republiky,

* zaměstnanci České správy sociálního zabezpečení a okresních správ sociálního zabezpečení,

* zaměstnanci Finanční správy České republiky,

* příslušníky ozbrojených sil

* zaměstnanci Ministerstva vnitra, kteří vyřizují agendu pobytu cizinců

* pedagogickými nebo nepedagogickými pracovníky určené školy nebo školského zařízení,

* zaměstnanci školských zařízení pro výkon ústavní a ochranné výchovy

* zaměstnanci zařízení školního stravování,

* zaměstnanci podílející se v rámci plnění svých pracovních úkolů na zajištění funkce prvku kritické infrastruktury,

* zaměstnanci České pošty

* zaměstnanci obcí, zařazenými do obecních úřadů, vykonávajícími činnosti nezbytné pro zajištění chodu úřadu a pro výkon nezbytné agendy úřadu, určenými starostou obce,

* zaměstnanci Olomouckého kraje, zařazenými do krajského úřadu, vykonávajícími činnosti nezbytné pro zajištění chodu úřadu a pro výkon nezbytné agendy úřadu, určenými ředitelem krajského úřadu.