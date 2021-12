Dvě zajímavé expozice jsou od tohoto týdne k vidění v prostorách administrativní budovy Emos na Masarykově náměstí v Přerově. Návštěvníci mohou zavítat na prodejní výstavu výrobků klientů centra Spolusetkávání, ale také obdivovat dílo dvorního výtvarníka modelů a reliéfů pro formy zvonařské dílny Dytrychových v Brodku u Přerova Stanislava Miky.

Foto: Deník/Petra Poláková-Uvírová

„Obě výstavy jsou pohledově přístupné po celý prosinec. Prodej výrobků centra Spolusetkávání jsme zahájili v pondělí a potrvá až do pátku 3. prosince, a to v době od 10 do 17 hodin,“ přiblížila Lada Galová, vedoucí Galerie města. Smyslem vánoční výstavy Spolusetkávání je podpořit neziskovou organizaci, představit výrobky z dílen denního stacionáře a hlavně umožnit prodej drobných dárkových předmětů.