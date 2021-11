„Prodávám svařák a punč, takže jsem nakoupil dvě stě kilo zmrzlého ovoce. Jen za mražák zaplatím měsíčně tisícovku za energii. Zbylo mi asi tisíc litrů vína - můžu ještě požádat dodavatele, jestli mi ho vezme zpátky, ale pokud ne, nemám šanci ho nikde udat. Ovoce asi zkusíme zavařit, nebo ho rozdám na marmelády rodině. Co jiného nám zbývá?,“ říká zklamaně Jaroslav Spilka, který má na vánočních trzích v Přerově každý rok stánek s punčem U Sněhuláka.

Na zahájení nedělního prodeje už přitom bylo všechno nachystané.

„Stánek je kompletně připravený, jen otevřít. Zaměstnanci si brali dovolené, všichni se podíleli na přípravách. Nejvíce je mi líto elektrikářů, zaměstnanců technických služeb a kluků z Kulturních a informačních služeb, kteří vše zajišťovali - včetně programu. Tyto věci se neudělají za týden,“ posteskl si Jaroslav Spilka, který chtěl letos zákazníkům nabízet šest druhů punče.

„Punč s alkoholem měl být za 40 korun, svařák za 30,“ řekl.

Tovární dostává asfalt, do Vánoc tam mají jezdit auta

Dva metráky nastrouhaných brambor

V podobné situaci je i Michal Dokládal, který na trzích prodává vyhlášené domácí bramboráky.

„Máme dvě stě dvacet kilo nakrouhaných brambor, nakoupený olej, párky i obalový materiál. Stánek už byl nachystaný k otevření, a teď zase všechno sbalíme a odvezeme. Na vojně se tomu říkalo rozborka - samopal se cvičně rozebral, složil a zase odevzdal zpátky. Přesně takto jsme chystali i stánek - a teď ho zase cvičně složíme,“ zoufá si prodejce domácích bramboráků, párků v rohlíku a punče.

Bašta U Dokládalů na Laguně, kterou provozuje, bude normálně otevřená a v těchto dnech s manželkou dokončují vánoční výzdobu.

„Na Laguně nic nezavíráme, protože správná moravská hospoda má mít otevřeno 365 dní v roce. Budeme tedy prodávat, co můžeme, a pokud můžeme. Je třeba udržet ekonomiku, tak ji udržíme, i kdybychom měli navlékat korálky. Proti větru ale nepůjdeme, budeme dodržovat veškerá opatření,“ poznamenal.

Davy Olomoučanů vyrazily na vánoční trhy, vláda je od pátku zakázala

Stánky zatím zůstanou

Podle ředitele Kulturních a informačních služeb města Přerova Jaroslava Macíčka, který má organizaci vánočních trhů a kulturního programu na náměstí na starosti, stánky zatím zůstanou na svém místě.

„Prodejci by je měli začít uklízet, až na to budou mít čas a volné kapacity. Předpokládám, že se tak do týdne odvezou,“ řekl.

Slavnostní rozsvěcení vánočního stromku s kulturním programem, které se mělo uskutečnit první adventní neděli 28. listopadu, bylo už dříve zrušeno. Strom by se měl v neděli rozzářit v blíže neurčené době bez přítomnosti veřejnosti.