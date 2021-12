Zrušení vánočních trhů bylo pro mnohé přerovské prodejce, kteří se těšili na hlavní sezonu v roce, ránou pod pás. Setkali se ale i se solidaritou místních obchodníků, kteří jim nabídli pomocnou ruku.

Například majitelka přerovské čokoládovny na Horním náměstí Lenka Glosová pomáhá bývalé spolužačce ze základní školy s prodejem valašských frgálů.

„Zrušení trhů ji zastihlo ve chvíli, kdy měla plně naložené auto, a vůbec nevěděla, co se zbožím. Tak jsem jí nabídla, že bych zkusila frgály prodávat v naší prodejně. Sice jsou tady lidé zvyklí jen na čokoládu, ale řekla jsem si, že to aspoň zkusím,“ vylíčila Lenka Glosová.

Svého rozhodnutí nelituje, protože je o borůvkové, hruškové, ale třeba i malinové frgály velký zájem.

„V pátek jsem informaci o zahájení prodeje umístila na Facebook a hned přišli první zákazníci. Mnozí se díky tomu dokonce dozvěděli, že je na Horním náměstí čokoládovna. Ráda pomůžu, nic mě to nestojí,“ poznamenala s úsměvem.

Musíme to nějak překlepat

V horší situaci je František Lošťák z Lýsek, který prodává už čtyřiadvacet let na vánočních trzích v Přerově vykrajovátka na těsto a perníkové formy.

Na trhy se s manželkou dlouho připravovali a dokonce investovali i do malého kolotoče pro děti, který měl zpestřit adventní atmosféru na náměstí. Teď své zboží nabízí na prostranství poblíž Přerovanky.

„Postihlo nás to už podruhé, a abychom vyhověli našim zákaznicím, prodáváme aspoň tady. Manželka to domluvila s pracovnicí technických služeb, která má na starosti tržní místa - na náměstí Přerovského povstání už totiž bylo obsazeno. Budeme tu každý den od 9 do 16 hodin, mimo víkendy,“ upřesnil František Lošťák, který nabízí 350 druhů formiček, dortových forem, mašlovaček, vykrajovátek či trubiček na pečení.

„Mysleli jsme si, že bychom mohli uspět aspoň s kolotočem, ale podle vedení města to není možné. Dokonce za námi přišla i manažerka z Galerie Přerov, která nám nabídla prodejní místo uvnitř obchodního centra. Náklady za pronájem by pro nás ale byly příliš velkým soustem. Musíme to nějak překlepat,“ dodal.

Lidé jsou strašně zmatení

Milovníci punče a bramboráků mají možností více - prodej byl zahájen jak ve vánočním dvoře u náměstí, tak v Holubinci ve Wilsonově ulici.

Podle Leony Dokládalové z Bašty U Dokládalů, která měla prodávat bramboráky a punč i na vánočních trzích a teď má stánek ve dvoře, jsou ale zatím tržby špatné.

„Je to o hodně slabší, než bývalo v minulosti. Lidé jsou strašně zmatení a mnozí ani nevědí, jestli mohou pít alkohol na veřejnosti nebo ne, je v tom docela chaos. Chtěli bychom tady prodávat až do konce roku a otevřeno máme i na Laguně, a to od 10 až do 19 hodin,“ zmínila.

Přerovská radnice zatím neuvažuje o obnovení vánočních trhů pod jiným názvem - například „zimní jarmark“ nebo „farmářské trhy“ po vzoru jiných měst.

Primátor města Petr Měřínský (ANO) už dříve avizoval, že za epidemiologické situace, jaká nyní panuje, není podobné „švejkování“ na místě.

