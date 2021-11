„Města Most, Liberec a další se k zákazu trhů postavila po svém. Odvaha je krásná a vznešená vlastnost. Nevzdávejte to!,“ koluje v těchto dnech na sociálních sítích.

Mnozí lidé podobný názor podporují. „Fandíme, doufám, že se budou přidávat další a další města,“ píše třeba jedna z diskutujících.

Vánoční trhy v Přerově jsou zrušeny, stánkaři si zoufají

V Přerově ale nápad přejmenovat vánoční trhy na farmářské nepadl na úrodnou půdu.

Primátor města Petr Měřínský (ANO) si nemyslí, že za epidemické situace, jaká nyní panuje, je podobné „švejkování“ vhodné.

„Ani já v některých krocích vlády nevidím logiku. Nicméně si nemyslím, že je teď ta chvíle, abychom švejkovali, přejmenovali trhy, a pak se vesele pořádaly do doby, než hygiena zjistí porušování předpisů. Jakkoliv je to nepříjemné, tak město bude vládní nařízení dodržovat. Nemyslím si, že anarchie a výsměch nařízením je něco, co naše společnost v tuto chvíli potřebuje,“ odpověděl na výhrady obyvatel, kteří kritizovali zrušení vánočních trhů, první muž přerovské radnice.

Půvabné vánoční městečko vytvořili přerovští školáci na Horním náměstí