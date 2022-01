„Podle zákona o odpadech, který začal platit loni v lednu, není možné skladovat bioodpad u kontejnerů a zakládat tak černé skládky. Lidé tedy musejí se stromky do sběrných dvorů - v ulici Na Hrázi a v areálu bývalých Želatovských kasáren,“ shrnul jednatel Technických služeb města Přerova Bohumír Střelec.

Přerovští zastupitelé se loni v říjnu usnesli na základě zákona o odpadech vydat obecně závaznou vyhlášku.

„Návrh vyhlášky o stanovení obecního systému odpadového hospodářství se vydal z důvodu legislativních změn odpadového hospodářství a z důvodu změn systému svozů. Právní posouzení návrhu bylo konzultováno a připomínkováno ze strany Ministerstva vnitra České republiky - a tyto připomínky byly do obecně závazné vyhlášky zaneseny,“ vysvětlil Petr Školoud z odboru správy majetku a komunálních služeb přerovského magistrátu.

Tříkrálová sbírka začala v Přerově koncertem. Jak bude letos probíhat?

Rozhodnutí po diskusi

Jedna z připomínek se podle něj týkala i ukládání vánočních stromků.

„Výklad podle ministerstva vnitra nás upozornil na skutečnost, že ukládání vánočních stromků na veřejně přístupných stanovištích je v rozporu se zákonem a bylo nám zasláno doporučení, aby byla v obecně závazné vyhlášce určena místa, kde lze vánoční stromky odkládat. Po diskusi pracovní odpadové skupiny města byla navržena dvě místa, u nichž je možné zajistit dodržení zákonných pravidel a povinností. Těmito místy jsou sběrné dvory,“ konstatoval.

VIDEO: Velkolepý novoroční ohňostroj zazářil nad Bečvou v Přerově

Celé je to nesmysl, míní lidé

Přerované tak po svátcích řeší nečekaný problém - kam s ním?

„Celé je to nesmysl, přece nenaložím vánoční stromek, ze kterého už opadává jehličí, do auta, a nepojedu s ním až do sběrného dvora? Domluvil jsem se se známým, který má domek a využije ho na zahradě. Strom si nařeže a odveze,“ popsal Jiří Kolařík, který žije v panelovém domě na okraji Přerova.

„Máme malý smrček, takže půjde rovnou na kompost. Horší to ale mají lidi z paneláku - ti, co vymýšlejí podobné zákony, by měli občas uvažovat, jestli nařízení dávají smysl,“ zhodnotila starší žena.

U popelnic se hned po svátcích objevily první vánoční stromky a pracovníci technických služeb přiznávají, že jim nezbude nic jiného, než je zase odklidit - tak, jako v minulých letech. Stromky končí v kompostárně a v drtiči na dřevní odpad a bioodpad jsou rozmělněny na štěpku. Technické služby využívají materiál na záhony ve městě.