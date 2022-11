„Koupil jsem ho asi před dvaceti lety v zahradnictví. Tři roky byl v pernici a měli jsme ho doma jako vánoční stromek. Dali jsme ho vždycky na dvůr a během svátků přesunuli do obývacího pokoje. Protože ale časem seschl, zasadil jsem ho do země. Asi rok a půl se mu vůbec nedařilo, usychal a rodiče mě přemlouvali, abych ho vykácel. Nevzdal jsem to ale a zaléval ho asi dvacet let. Jsem rád, že takto vyrostl. Nevěděl jsem, že bude tak pěkný,“ prozradil s pýchou v hlase majitel nádherně rostlého smrčku Jaroslav Bartoník.