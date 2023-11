Na Masarykovo náměstí v Přerově dorazil v sobotu hodinu před polednem vánoční strom. Nádherně rostlá jedle douglaska putovala do Přerova z nedalekých Troubek a pracovníkům technických služeb dal tentokrát transport pořádně zabrat. Příjezd na náměstí se o něco zpozdil.

„Největší komplikace vznikly při kácení, kdy jsme zjistili, že při zaparkování velkého jeřábu nemáme tolik prostoru, kolik bychom potřebovali. Jeřábník si musel hodně najet do komunikace a bylo nutné celou cestu uzavřít. Strom jsme také museli na poslední chvíli zkrátit, abychom se dostali do šíře vozovky a bezpečně s ním projeli,“ popsal náročné přípravy na cestu Aleš Hrobár z Technických služeb města Přerova. Jedle douglaska byla zkrácena ze šestnácti metrů na čtrnáct.

„I převoz byl komplikovanější. Pod podjezdy jsme se nevlezli, protože nám to nedovolila výška, ale našli jsme si druhou alternativu, abychom se jim vyhnuli, takže jsme přijeli z Moštěnské ulice. Trasa vedla z Troubek do Vlkoše, pak směrem na Říkovice a po hlavní komunikaci na 9. května, odkud jsme se kolem Alberta napojili na Komenského a Palackého ulici, protože je zde nejširší cesta. Urazili jsme necelých třicet kilometrů,“ dodal.

Na příjezd vánočního stromu do centra města v sobotu dopoledne netrpělivě čekali Přerované. „Ukotvení probíhá tak, že jeřáb zvedne strom do požadované výšky a kolegové vsunou do dvou a půl metrového otvoru kmen, který poté musíme vyklínovat dubovými trámky, aby došlo k jeho zajištění,“ nastínil Hrobár.

Vánoční strom daroval Přerovu Vladimír Hýsek z Troubek. „Sazenici mi dal kamarád, který ji dostal přímo z Kanady. Kanadskou jedli jsem zasadil před domem rok po ničivých povodních - v roce 1998. V posledních letech mám ale kvůli vichřicím, které řádí čím dál více, obavy, aby se strom nezlomil a neponičil dům. Proto jsem se rozhodl jej darovat městu. Na slavnostní rozsvícení se určitě přijedu podívat,“ slíbil Vladimír Hýsek.

Symbol Vánoc začnou pracovníci zdobit už v neděli. „Mysleli jsme si, že se douglasku podaří převézt do Přerova v původní velikosti, ale i tak to bude krásný strom. Sám o sobě je už teď hezký a těšíme se, jak bude vypadat nazdobený,“ zmínil jednatel Technických služeb města Přerova Petr Měřínský.

Pracovníci technických služeb v těchto dnech postupně zkrášlují novými světelnými prvky rondely ve městě. „Nebudeme čekat až na slavnostní rozsvícení stromu, ale ve chvíli, kdy světla na rondelu zapojíme, tak je hned rozsvítíme,“ doplnil Měřínský.

Slavnostní rozsvícení vánočního stromu se uskuteční v neděli 3. prosince v 18 hodin. „Novou výzdobu má letos i náměstí - od centrální kašny budou taženy světelné řetězy na okraje, takže se lidem určitě bude líbit. Vánoční strom slavnostně rozzářím spolu s dětmi, které letos získaly sošku Scholar. Ve stejný den se otevřou i stánky na náměstí a začnou vánoční trhy,“ uzavřel primátor města Petr Vrána (ANO). (pu)