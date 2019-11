Kdyby chtěli pracovníci technických služeb ušetřit za odvoz, odnesou dvanáct metrů vysoký smrk klidně na ramenou - poputuje totiž na náměstí z ulice Pod Valy v historickém centru.

Atmosféru blížícího se adventu navodí už tento týden výzdoba přerovských ulic. Do konce listopadu se objeví ozdoby po celém Přerově a dočkají se jich i obyvatelé místních částí. V Předmostí se lidé mohou těšit na dvanáct nových svítících vloček.

Vánoční strom dorazí na náměstí T. G. Masaryka v sobotu 16. listopadu.

„Letos jsme z nabídky vybrali dvanáct metrů vysoký smrk ztepilý, který pokácíme v ulici Pod Valy. Strom má mělké kořeny a při větším poryvu hrozí jeho vyvrácení - tak udělá radost ještě na Vánoce,“ řekl jednatel přerovských technických služeb Bohumír Střelec.

Dvanáct stánků

Smrk bude mít zbrusu nový kabát a zkrášlí ho padesát baněk stříbrné a zlaté barvy v lesku i matu - osvětlení má být kombinací studeného a teplého světla.

Přerované mohou i letos vhazovat své milodary do vánoční kasičky. Výtěžek tentokrát pomůže sdružení Most k životu, které za peníze nakoupí materiál pro pracovní činnosti zdravotně postižených.

„Ke sváteční pohodě přispěje dvanáct prodejců ve stáncích na náměstí. Už loni lidé chtěli, aby na trzích prodávali místní živnostníci, a toto přání jsme jim splnili. Osm stánků s občerstvením bude mít otevřeno od 1. prosince do 1. ledna v době od 10 do 21 hodin. Čtyři stánky se svátečním sortimentem pak od první adventní neděle do 23. prosince, a to od 10 do 19 hodin,“ upřesnil ředitel Kulturních a informačních služeb města Přerova Jaroslav Macíček.

Návštěvníci se mohou během adventního období těšit na padesát šest různých vystoupení, která zpestří program na náměstí - od dětských souborů přes domácí kapely až po koncerty známých skupin.

„Naší nabídky se chopily i místní mateřské školy, které si připravují vánoční pásmo,“ doplnil.

Strom se rozzáří 1. prosince

Slavnostní rozsvícení vánočního stromu se uskuteční první adventní neděli 1. prosince v 17 hodin. Strom rozzáří primátor města spolu s dětmi, které letos získaly sošku Scholar.

Ještě předtím vystoupí v 16. 30 hodin pěvecký sbor Add Gospel a po 17. hodině zahraje skupina Argema.

U galerie na Horním náměstí se v 18.30 hodin za doprovodu Věžní hudby rozsvítí vyřezávaný betlém.

Na Mikuláše čeká malé Přerovany na náměstí nejen show s Duckbeatem, ale i ohňostroj nebo vánoční dílničky. Historickým jarmarkem ožije Horní náměstí na stříbrnou neděli - tedy 15. prosince.

Po otužilcích zábava na náměstí

Bohatý program si lidé užijí i na Štědrý den, kdy zahraje od 10.30 hodin z pódia před radnicí kapela Re-Vox. Z oken Městského domu pak zazní tóny Věžní hudby.

„Změna tentokrát nastane v silvestrovském programu. Rozhodli jsme se na náměstí po letech opět vrátit život, protože si to Přerované v mnoha diskuzích přáli. Po otužilecké show v řece Bečvě se mohou lidé přemístit na náměstí, kde vypukne od 17 hodin bohatý komponovaný program, zakončený půlnoční diskotékou a odpočítáváním posledních vteřin roku 2019,“ doplnil Jaroslav Macíček.

Novoroční ohňostroj rozzáří oblohu nad řekou Bečvou 1. ledna od 18 hodin. Světelná zábava bude tentokrát tematicky věnována J. A. Komenskému, protože si svět právě v roce 2020 připomene 350 let od jeho úmrtí.