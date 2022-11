„Ze získaných finančních prostředků plánují pořídit zaměstnanci Charity dvě mobilní koupací vany, které lze použít při provádění hygieny i na běžném lůžku, a to bez nutnosti přemísťování seniora,“ přiblížil náměstek přerovského primátora Vladimír Lichnovský.

Pokud budou návštěvníci vánočních trhů štědří, zakoupí Charita podle ředitelky Alena Pizúrové také pomůcky pro podporu jemné motoriky, relaxační pomůcky a aktivizační hry pro seniory.

Trendem plánu rozvoje sociálních služeb na Přerovsku pro období 2022 až 2024 je podpora terénních sociálních služeb pro seniory.

„Naší prioritou je, aby mohli žít senioři co nejdéle ve svém přirozeném prostředí. Proto jsme se rozhodli nasměrovat tuto sbírku pro neziskovou církevní organizaci Charita,“ dodal Lichnovský.

Sbírka pod vánočním stromem se ve městě koná vždy od začátku adventu do Tří králů dlouhých čtyřiadvacet let. Přerované bývají o Vánocích velmi štědří a do kasičky vhazují nemalé finanční částky.

Loňská sbírka byla určena organizaci Strom života, která se stará o nevyléčitelně nemocné osoby v terminálním stadiu nemoci.

„Díky vybrané částce 30 396 korun bylo možné pro klienty pořídit dýchací přístroj. Předloni se vybralo 26 982 korun pro sdružení Alfa handicap a z výnosu organizace pořídila schodolez, chodítko, mechanický invalidní vozík a antidekubitní matrace s kompresorem,“ přiblížila vedoucí odboru sociálních věcí a školství přerovského magistrátu Romana Pospíšilová.

Pokladnička bude umístěna na náměstí T. G. Masaryka od 27. listopadu, kdy se slavnostně rozsvítí přerovský vánoční strom a centrum města na pět týdnů ožije slavnostní atmosférou. Vánoční trhy se konají od začátku adventu až do Nového roku a návštěvníci se mohou těšit na sedmdesát vystoupení. (pu)