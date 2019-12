„Dopoledne je určena pro mateřské školy, odpoledne na ni zpravidla zavítají rodiny s malými dětmi nebo školní družiny. Návštěvníci mohou na výstavě obdivovat slámové ozdoby, andílky, betlémy, chaloupky z perníku, skleněné a keramické výrobky, ale i ubrusy a prostírání,“ vyjmenovala Eva Štěrbová ze Střediska volného času Atlas a Bios.

Největší oblibě se vždy těší ukázky techniky lidových řemesel - například zdobení perníčků nebo výroba ozdob na stromek a dekorací. Výstava na Atlase potrvá až do pátku 6. prosince, a poté se přemístí do malého sálu Městského domu.

„Lidé sem mohou zavítat už od pondělí 9. prosince. Od pondělí do středy bude přístupná v době od 9. 30 do 17. 30 hodin, ve čtvrtek 12. prosince jen do 15.30 hodin,“ uzavřela.