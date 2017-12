Vánoční prodejní výstavu Střední školy řezbářské vzali lidé útokem

FOTOGALERIE / Svícny, misky, reliéfy, ale i stoličky, truhly nebo vyřezávaná zrcadla mohli vidět návštěvníci, kteří zavítali ve čtvrtek 14. a v pátek 15. prosince na Vánoční prezentační a prodejní výstavu do Tovačova.

Střední škola řezbářská tak představila práce žáků oborů umělecký řezbář a truhlář už poněkolikáté. Hned první den se prodaly předměty za padesát tisíc.



„Přípravy probíhaly už od září a podíleli se na nich všichni studenti naší školy, kterých je asi sto padesát. Takže od každého tady najdete nějakou pěknou věc,“ řekla hned v úvodu ředitelka školy Alexandra Stránělová.



K vidění byly nejen prodejní kousky, ale i maturitní práce některých studentů - ty ale k prodeji určeny nebyly.

„Jsou propracovanější, jde zejména o komody z ořechového dřeva nebo konferenční stolky, jako třeba ten ve tvaru chobotnice s chapadly,“ zmínila Alexandra Stránělová s tím, že na maturitní práci mají studenti dvacet dní, tři roky se poté archivují.



„Řezbařina“ ale není jen pro chlapce, svoji zručnost přímo na místě předváděla i osmnáctiletá Klára Vaněčková.

„Bude to reliéf lilie, kterou jsem si sama načrtla a překreslila. A pak už to víceméně dělám z hlavy. Důležité je, aby vypadala plasticky, zkrátka jako živá,“ shrnula. Do budoucna ale o této práci přemýšlí spíše jako o koníčku.

„Chci být učitelkou, tohle je jen taková odbočka,“ řekla s úsměvem Klára Vaněčková.

Umělecky zaměřenou Johanku Blowersovou, která nyní studuje druhý ročník, přivedl do školy starší bratr.

„Tak dlouho o ní básnil, že jsem se přišla podívat a už tu zůstala,“ řekla s úsměvem. Rozhodlo prý o tom i to, že se její kresby líbily.

„Původně jsem přišla, abych stála živým modelem, protože se tady vyučuje i živá kresba. A jelikož také maluji, ukázala jsem pár výtvorů paní profesorce, která mi řekla, že jsem talentovaná a mohla bych to tady zvládnout,“ vysvětlila Johanka Blowersovová.



Většinu předmětů si lidé nakoupili už během prvního dne. Největší zájem byl o svícny a vánoční andílky.

„Těch jsme vyrobili přes sto dvacet a hned byly pryč,“ uzavřela Alexandra Stránělová.