Vánoční krmení koní táhlo, Přerované byli opět štědří

FOTOGALERIE / Stovky lidí prošly na Štědrý den dopoledne branami areálu Střední školy zemědělské v Přerově. Tradiční krmení koní se setkalo i v letošním roce s mimořádným zájmem veřejnosti.

Ke koním si to zamířili především mladé rodiny s malými dětmi, ale za zvířaty se vypravili i zástupci střední a starší generace.

„Opět dorazily mraky lidí. Tak vysokou návštěvností jsme každoročně překvapeni, ale zároveň i potěšeni. Letošní teplé počasí bylo k vycházce jako stvořené,“ uvedl Martin Veselský, vedoucí Jezdeckého oddílu při Střední škole zemědělské v Přerově. Ke koním proudily davy lidí už od ranních hodin.

Zvířata dostávala především jablka, mrkve a suchý chléb. Návštěvníci si zde mohli prohlídnout také tradiční betlém zhotovený ze sena a zpestřený živým poníkem. Ve stájích pak na návštěvníky čekalo celkem osmnáct koní, z toho jedno hříbě, které si užívalo vůbec první vánoční krmení.

„Mně se tady ta akce moc líbí. Klidně bych uvítal, kdyby se konala i vícekrát do roka a nejen o Vánocích,“ svěřil se jeden z návštěvníků Otto Herman. Krmení koní si nenechala ujít ani jedenáctiletá Anežka Smejkalová.

„Já koně miluji. Chodíme sem s rodiči snad od mých pěti let a nedovedu si představit Štědrý den bez návštěvy u koní,“ prozradila dívka.

Den otevřených dveří

Jezdecký oddíl funguje při Střední škole zemědělské od roku 1999. Letošní rok označilo vedení školy za úspěšný.

„Letos se nám dařilo. Povedly se nám všechny závody, které jsme zde pořádali. Jednak jsme se setkali s vysokou účastí, co do počtu jezdců a koní, tak i do počtu návštěvníků,“ informoval ředitel Střední školy zemědělské Radovan Rašťák.

Podle jeho slov se podařilo v letošním roce také vybudovat hned několik zařízení pro koně a jezdce. Jde o kruhovou jízdárnu a trenažér zvaný kolotoč. Areál má také nové osvětlení.

„S pomocí financí ministerstva zemědělství jsme vybudovali také zařízení pro chov prasat a přístřešek pro ovce,“ doplnil ředitel Rašťák. Další novinkou v areálu školy je pak naučná stezka a ohradník pro koně a ovce. Na tyto investice přispělo město Přerov a Olomoucký kraj.

Brány zemědělské školy se po Štědrém dni pro veřejnost uzavřely. Otevřou se však zakrátko znovu, a to ve dnech 26. a 27. ledna, kdy se zde koná Den otevřených dveří.

„Rád bych na tuto akci pozval všechny příznivce a především zájemce o studium na naší škole,“ doplnil ředitel školy. Další zajímavá akce pro veřejnost bude Liga zemědělských škol, která se uskuteční 25. dubna a následovat budou dvoje parkurové hobby závody.



autor: Dagmar Rozkošná