Pavel Novák, zpěvák a muzikant

Zpěvák Pavel NovákZdroj: Deník/Petra Poláková-UvírováJak strávíte vánoční svátky?

Tak to opravdu nevím. Jsme v situaci, kdy nevíme, co bude zítra, za hodinu. Určitě budu se svou rodinou. To je nyní v mém životě jediná jistota, jediný záchytný bod. Koncert na Štědrý den budeme hrát bez diváků a vysílat na všech dostupných platformách. Budeme se snažit dostat do domácností všech, co na tradiční koncert chodí celých těch dvaadvacet let, a kterým chybí.

Co byste si přál do nového roku?

Pošleme snad malinký kousek štěstí, radosti a energie, kterou všichni potřebujeme. A co si přeji do nového roku? To je jednoduché. Zdraví! Nejen pro sebe, ale všechny lidi. Lásku a víru, bez které naše životy ztrácejí smysl. Chci věřit, že lidé pochopí, že rozdělovat se na nějaké skupiny nemá význam.

Přestanou být agresivní, sobečtí a nepřející. Najdou v sobě kus lidství a touhy po společných prožitcích. Zkusme se mít rádi. Respektovat se navzájem i se všemi chybami, které máme. Jsme přece jen lidi. Jsem velký snílek a optimista. Výhodou je, že to mi nikdo nemůže sebrat!