„Mobilní tým z přerovské nemocnice ve složení lékař, dvě zdravotní sestry plus administrativní pracovník k nám přijel kolem desáté hodiny dopoledne. Očkování klientů probíhalo přímo na pokojích, tedy v jejich známém prostředí, abychom jim zajistili co největší komfort. Tým doprovázejí i naše zdravotní sestry, které senioři dobře znají a usnadní se tím komunikace,“ řekla Jana Žouželková.

Lékař u klientů zjišťuje anamnézu a případné kontraindikace. Druhou vakcínu dostanou senioři 15. února a spolu s nimi se mohou nechat naočkovat i ti, kteří v první vlně nemohli nebo neměli zájem.

„Jsme opravdu rádi, že už se začalo i u nás. Je to jediná možnost, jak se vrátit k normálnímu režimu tak, aby se naši klienti zase mohli setkávat se svými blízkými a účastnit společných akcí. Snažíme se jim umožnit návštěvy příbuzných, i když za ztížených podmínek - návštěvy musejí předložit negativní test na covid-19 a dostanou ochranné pomůcky,“ líčí.

Mobilní tým z přerovské nemocnice vyrazí ještě tento týden i do dalších domovů pro seniory a zařízení, poskytujících sociální služby.

„Očkování bude pokračovat v Pavlovicích u Přerova, ale i dalších zařízeních - v Rokytnici a Dřevohosticích. Vše se ale bude odvíjet od počtu očkovacích vakcín,“ shrnula hlavní sestra přerovské nemocnice Bronislava Budinová, která jako členka mobilního týmu zajišťovala hladký průběh očkování. S lidmi, kteří se nechali očkovat, probral jejich anamnézu a kontraindikace lékař, na místě byly kromě něj i dvě zdravotní sestry z nemocnice a administrátor. „Žádné komplikace jsme nezaznamenali,“ doplnila.

Spustilo se i očkování seniorů nad 80 let

Po počátečních potížích se spustil registrační systém, do kterého se mohou přihlásit zájemci o vakcínu starší osmdesáti let. „Technické problémy se přes víkend podařilo doladit a senioři se mohou přihlašovat. Všechny potřebné informace najdou na našem webu. Systém jim přidělí termín s tím, že u nás se uskuteční očkování v ordinaci praktického lékaře,“ řekla mluvčí přerovské nemocnice Radka Miloševská. Podle ní začalo už v pátek 15. ledna očkování praktických a dětských lékařů, ale i zubařů, kteří o to projevili zájem.