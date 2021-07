„Zájem je během léta menší a podle počtu očkovaných redukujeme i náš personál a přizpůsobujeme kapacity. Například v prostějovském vakcinačním centru už se jeden den v týdnu neočkuje. V klubu Teplo ukončíme provoz na přelomu srpna a září a v omezeném rozsahu budeme pokračovat s aplikací vakcín v nemocnici,“ řekl Jiří Ševčík, předseda představenstva společnosti Agel Středomoravská nemocniční, pod niž spadá i přerovská nemocnice.

„Uvítali bychom na podzim větší zapojení praktických lékařů, abychom se mohli zase věnovat primárně péči o hospitalizované,“ dodal.

Podle jeho slov nejsou aktuálně v přerovském ani prostějovském špitále hospitalizovaní žádní pacienti s nemocí covid-19. To ale neznamená, že by zátěž po prodělané nemoci na lidi nedolehla.

„Řešíme teď hlavně zdravotní potíže, spojené s prodělaným covidem - od onemocnění plic a pocitů dušnosti přes vypadávání vlasů, zhoršení zraku až po psychické problémy. Je to mix potíží a podepsal se na nich také stres, který nemocní lidé prožívali,“ zmínil Jiří Ševčík.

Do očkovacího centra v klubu Teplo na Horním náměstí teď přicházejí dvakrát do týdne i dětští pacienti ve věku od 12 do 15 let, pro něž už byla otevřena registrace.

„Očkujeme děti v úterý a ve čtvrtek - a v průměru tak devadesát denně,“ upřesnil.

Testování u obchoďáku? Minimálně do konce roku

V Přerově se zatím neuvažuje o tom, že by se spustilo očkování bez registrace v největším obchodním centru - nákupní galerii v Čechově ulici. Ke zřízení nového očkovacího místa, ve kterém není nutná předchozí registrace, už přistoupila olomoucká Šantovka.

„My to v plánu nemáme. Kapacita v klubu Teplo je dostačující a nejsme zase tak velké město, aby byl o tento způsob mezi lidmi zájem. Podpořili jsme pouze očkovací kampaň,“ řekla manažerka Galerie Přerov Jarmila Řezníčková.

Nejvíce vytížená jsou v těchto dnech odběrová místa - a to jak v přerovské nemocnici, tak u nákupní galerie. Kvůli dovoleným a nutnosti prokázat se v zahraničí platnými PCR či antigenními testy jsou laboratoře doslova zavaleny žádostmi.

„V nemocnici testujeme od pondělí do pátku. Naše laboratoře provádějí zhruba 700 vyšetření PCR týdně a kolem 400 antigenních testů. Zatímco počet indikovaných se pohybuje v řádu jednotek, dovolenkářů je více než stovka denně,“ zmínil šéf nemocnice Jiří Ševčík.

Ve švech praská také odběrové místo u nákupní galerie.

„Pro Přerováky je to benefit, protože se testuje i o víkendech. Odběrové místo bychom zde chtěli mít po celou dobu, co bude v platnosti nařízení vlády o nutnosti testování, minimálně tedy do konce roku,“ uzavřela manažerka galerie Jarmila Řezníčková.